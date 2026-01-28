Paliła się podłoga w mieszkaniu, jedna osoba w szpitalu. Pożar w Górkach koło Strzelna

2026-01-28, 16:24 Bartosz Nawrocki/Redakcja

Pożar w domu w miejscowości Górki/fot. OSP Strzelno, Facebook

Jedna osoba została zabrana do szpitala po zadymieniu w budynku wielorodzinnym w miejscowości Górki (powiat mogileński). U mężczyzny wystąpiło podejrzenie podtrucia tlenkiem węgla.

W mieszkaniu paliła się podłoga przy piecyku kaflowym. Pożar został już ugaszony, a lokatorzy mogą wrócić do mieszkania.



- Przypuszczalną przyczyną zadymienia mogła być nieszczelność piecyka - mówi aspirant sztabowy Krzysztof Meller ze straży w Mogilnie.



Jedna osoba trafiła do szpitala na obserwację z podejrzeniem podtrucia tlenkiem węgla.