Paliła się podłoga w mieszkaniu, jedna osoba w szpitalu. Pożar w Górkach koło Strzelna
Jedna osoba została zabrana do szpitala po zadymieniu w budynku wielorodzinnym w miejscowości Górki (powiat mogileński). U mężczyzny wystąpiło podejrzenie podtrucia tlenkiem węgla.
W mieszkaniu paliła się podłoga przy piecyku kaflowym. Pożar został już ugaszony, a lokatorzy mogą wrócić do mieszkania.
- Przypuszczalną przyczyną zadymienia mogła być nieszczelność piecyka - mówi aspirant sztabowy Krzysztof Meller ze straży w Mogilnie.
Jedna osoba trafiła do szpitala na obserwację z podejrzeniem podtrucia tlenkiem węgla.