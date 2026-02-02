Całe województwo w cieniu silnego mrozu. Nawet -23 stopnie Celsjusza

2026-02-02, 15:19  Redakcja
Jest ostrzeżenie pierwszego stopnia przed silnym mrozem dla całego regionu. Nawet do -23 stopni Celsjusza w nocy/fot. Pixabay/ilustracyjne

Jest ostrzeżenie pierwszego stopnia przed silnym mrozem dla całego regionu. Nawet do -23 stopni Celsjusza w nocy/fot. Pixabay/ilustracyjne

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej oraz centra zarządzania kryzysowego ostrzegają przed silnym mrozem. Alertami objęte są wszystkie powiaty w naszym województwie.

Mróz skuwa lodem całe kujawsko-pomorskie. Mieszkańcy drżą z zimna, a zimowe kurtki i buty, a nawet raczki, idą w ruch. Póki co nie warto ich chować do szafy, bowiem prognozy na kolejne dni nie są najlepsze.

W całym regionie obowiązuje ostrzeżenie pierwszego stopnia przed silnym mrozem. W 14 powiatach: aleksandrowskim, bydgoskim, Bydgoszcz, inowrocławskim, lipnowskim, mogileńskim, nakielskim, radziejowskim, sępoleńskim, Toruń, toruńskim, Włocławek, włocławskim i żnińskim alert potrwa do wtorku (3 lutego) do godz. 10:00. Prognozuje się temperaturę minimalną w nocy od -23°C do -18°C. Temperatura maksymalna w
dzień wyniesie zaledwie od -15°C do -12°C. Uczucie mrozu spotęguje wiatr o średniej prędkości od 10 km/h do 25 km/h.

Osobne ostrzeżenie dotyczy dziewięciu innych powiatów w naszym województwie: brodnickiego, chełmińskiego, golubsko-dobrzyńskiego, Grudziądz, grudziądzkiego, rypińskiego, świeckiego, tucholskiego i wąbrzeskiego. Tam alert obowiązuje do środy (4 lutego) do godz. 10:00. Synoptycy prognozują temperaturę minimalną w nocy od -23°C do -19°C, a lokalnie nawet do około -25°C. Temperatura maksymalna w dzień wyniesie od -15°C do -11°C. Powieje też wiatr o średniej prędkości od 5 do 15 km/h.

Region

Miliony na budowę lodowisk. Minister sportuJakub Rutnicki wręczył umowy w Kujawsko-Pomorskiem

Miliony na budowę lodowisk. Minister sportu Jakub Rutnicki wręczył umowy w Kujawsko-Pomorskiem

2026-02-02, 17:40
Martwa Wisła niemal całkowicie zamarzła. Taka zima może być dla ryb walką o przetrwanie

Martwa Wisła niemal całkowicie zamarzła. „Taka zima może być dla ryb walką o przetrwanie”

2026-02-02, 16:50
Są zalecenia strażaków po wycieku gazu w balonie sportowym w Bydgoszczy. Trzeba wydłużyć komin

Są zalecenia strażaków po wycieku gazu w balonie sportowym w Bydgoszczy. Trzeba wydłużyć komin

2026-02-02, 16:00
Od nauki języków po zajęcia z terrarystyki w Akademii Politechniki Bydgoskiej

Od nauki języków po zajęcia z terrarystyki w Akademii Politechniki Bydgoskiej

2026-02-02, 14:17
Wypadek z udziałem 10-letniego motocyklisty na torze w Lipnie. Dwóch mężczyzn jest w szpitalu

Wypadek z udziałem 10-letniego motocyklisty na torze w Lipnie. Dwóch mężczyzn jest w szpitalu

2026-02-02, 13:19
To nie pobór, a chętnych do armii nie brakuje. W naszym regionie rozpoczęła się kwalifikacja wojskowa

To nie pobór, a chętnych do armii nie brakuje. W naszym regionie rozpoczęła się kwalifikacja wojskowa

2026-02-02, 12:31
Nawet -25 stopni w naszym regionie. Siarczysty mróz w kujawsko-pomorskiem

Nawet -25 stopni w naszym regionie. Siarczysty mróz w kujawsko-pomorskiem

2026-02-02, 11:33
Dwa zgony jednego dnia w naszym regionie. Śledczy sprawdzają, czy przyczyną było wychłodzenie

Dwa zgony jednego dnia w naszym regionie. Śledczy sprawdzają, czy przyczyną było wychłodzenie

2026-02-02, 10:28
Ferie czas start Pamiętajmy o zasadach bezpieczeństwa [Rozmowa Dnia]

Ferie czas start! Pamiętajmy o zasadach bezpieczeństwa [Rozmowa Dnia]

2026-02-02, 09:03

Najczęściej czytane

Archiwum

luty 2026
Pon.
Wt.
Śr.
Czw.
Pt.
Sob.
Nd.
2627282930310102030405060708091011121314151617181920212223242526272801
Ważne: nasze strony wykorzystują pliki cookies.

Używamy informacji zapisanych za pomocą cookies i podobnych technologii m.in. w celach reklamowych i statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników. Mogą też stosować je współpracujący z nami reklamodawcy, firmy badawcze oraz dostawcy aplikacji multimedialnych. W programie służącym do obsługi internetu można zmienić ustawienia dotyczące cookies. Korzystanie z naszych serwisów internetowych bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia. Więcej informacji można znaleźć w naszej Polityce prywatności

Zamieszczone na stronach internetowych www.radiopik.pl materiały sygnowane skrótem „PAP” stanowią element Serwisów Informacyjnych PAP, będących bazą danych, których producentem i wydawcą jest Polska Agencja Prasowa S.A. z siedzibą w Warszawie. Chronione są one przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych. Powyższe materiały wykorzystywane są przez Polskie Radio Regionalną Rozgłośnię w Bydgoszczy „Polskie Radio Pomorza i Kujaw” S.A. na podstawie stosownej umowy licencyjnej. Jakiekolwiek wykorzystywanie przedmiotowych materiałów przez użytkowników Portalu, poza przewidzianymi przez przepisy prawa wyjątkami, w szczególności dozwolonym użytkiem osobistym, jest zabronione. PAP S.A. zastrzega, iż dalsze rozpowszechnianie materiałów, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt. b) ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, jest zabronione.

Rozumiem i wchodzę na stronę