Całe województwo w cieniu silnego mrozu. Nawet -23 stopnie Celsjusza

2026-02-02, 15:19 Redakcja

Jest ostrzeżenie pierwszego stopnia przed silnym mrozem dla całego regionu. Nawet do -23 stopni Celsjusza w nocy/fot. Pixabay/ilustracyjne

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej oraz centra zarządzania kryzysowego ostrzegają przed silnym mrozem. Alertami objęte są wszystkie powiaty w naszym województwie.

Mróz skuwa lodem całe kujawsko-pomorskie. Mieszkańcy drżą z zimna, a zimowe kurtki i buty, a nawet raczki, idą w ruch. Póki co nie warto ich chować do szafy, bowiem prognozy na kolejne dni nie są najlepsze.



W całym regionie obowiązuje ostrzeżenie pierwszego stopnia przed silnym mrozem. W 14 powiatach: aleksandrowskim, bydgoskim, Bydgoszcz, inowrocławskim, lipnowskim, mogileńskim, nakielskim, radziejowskim, sępoleńskim, Toruń, toruńskim, Włocławek, włocławskim i żnińskim alert potrwa do wtorku (3 lutego) do godz. 10:00. Prognozuje się temperaturę minimalną w nocy od -23°C do -18°C. Temperatura maksymalna w

dzień wyniesie zaledwie od -15°C do -12°C. Uczucie mrozu spotęguje wiatr o średniej prędkości od 10 km/h do 25 km/h.



Osobne ostrzeżenie dotyczy dziewięciu innych powiatów w naszym województwie: brodnickiego, chełmińskiego, golubsko-dobrzyńskiego, Grudziądz, grudziądzkiego, rypińskiego, świeckiego, tucholskiego i wąbrzeskiego. Tam alert obowiązuje do środy (4 lutego) do godz. 10:00. Synoptycy prognozują temperaturę minimalną w nocy od -23°C do -19°C, a lokalnie nawet do około -25°C. Temperatura maksymalna w dzień wyniesie od -15°C do -11°C. Powieje też wiatr o średniej prędkości od 5 do 15 km/h.