Poziom Brdy może się niebezpiecznie podnieść. Wydano ostrzeżenie hydrologiczne

2026-02-03, 14:33 Redakcja

Poziom Brdy może się niebezpiecznie podnieść/fot. Pxhere

Do czwartku (5 lutego) do godz. 13:00 obowiązuje alert drugiego stopnia w związku z podniesieniem się wody w Brdzie. IMGW-PIB ostrzega, że może dojść do przekroczenia stanu ostrzegawczego.

Lód skuwa rzekę Brdę. W związku z tym zjawiskiem, w środkowym odcinku akwenu może dochodzić do wzrostu stanów wody. Eksperci z IMGW-PIB nie wykluczają przekroczenia stanu ostrzegawczego. Ostrzeżenie może ulec zmianie.



Alertem objęty jest odcinek Brdy od źródła do Sępólnej. Będzie obowiązywał do czwartku do godz. 13:00.



Przypominamy, że w całym naszym województwie wciąż ważne są ostrzeżenia pierwszego stopnia przed silnym mrozem. Powinny zostać odwołane w środę (4 lutego) o godz. 10:00. Lokalnie termometry mogą wskazać nawet -20 stopni Celsjusza.