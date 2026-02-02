Ferie czas start! Pamiętajmy o zasadach bezpieczeństwa [Rozmowa Dnia]

2026-02-02, 09:03  Agnieszka Marszał/Redakcja
O bezpieczeństwie podczas ferii mówił asp. Michał Robakowski z KWP w Bydgoszczy/fot. Izabela Langner

Baw się mądrze, wróć do domu bezpiecznie. O zasadach bezpieczeństwa w czasie ferii, także w świecie wirtualnym, Agnieszka Marszał rozmawiała z asp. Michałem Robakowskim z KWP w Bydgoszczy.

Czas ferii to nie tylko beztroska. Należy pamiętać o zasadach bezpieczeństwa, zwłaszcza w tak mroźnym dla naszego regionu czasie. Kujawsko-pomorscy policjanci już od kilku tygodni przed feriami spotykali się z uczniami, by przypomnieć im podstawowe zasady bezpieczeństwa.

W poniedziałkowej „Rozmowie Dnia” asp. Michał Robakowski z KWP w Bydgoszczy mówił o tym, jak spędzić ten czas „z głową”. - Wybierając miejsce do zjazdu na sankach, pamiętajmy o tym, aby było położone z dala od dróg czy skrzyżowań - mówi policjant. - Warto też sprawdzić to miejsce pod kątem tego, czy jest bezpieczne, czy nie ma przeszkód na trasie zjazdu, czy jakieś korzenie bądź kamienie nie wystają z podłoża - dodaje.



Gość Agnieszki Marszał przypomina, że prawo o ruchu drogowym zabrania organizowania kuligów na drogach publicznych. Jeżeli chodzi o gruntowe, to przepisy wprost tego nie regulują. - Pamiętajmy jednak, że drogi niepubliczne, np. gruntowe niekoniecznie są bezpieczne do wykonywania kuligu - ostrzega asp. Michał Robakowski. - Nasze samochody nie są przystosowane w większości do poruszania się w terenie. Jeżeli kierowca spowoduje zagrożenie dla innych osób poza drogą publiczną, to przepisy to regulują i może za to ponosić odpowiedzialność - dodaje.

Zamarznięta woda - nigdy nie mamy pewności, że lód się nie załamie

Długotrwały mróz sprawia, że niektóre osoby nie mają obaw, by wchodzić na zamarznięte jezioro, staw czy inny akwen wodny. Asp. Michał Robakowski ostrzega jednak przed możliwymi, opłakanymi konsekwencjami tego postępowania. - Nigdy nie mamy pewności, czy lód pod nami się nie załamie - mówi. - Jeżeli chcemy korzystać z zamarzniętych lodowisk, to tylko tych, które są do tego przeznaczone, które są nadzorowane, a nie na naturalnych zbiornikach wodnych, takich jak jeziora, stawy czy czy też rzeki - radzi gość „Rozmowy Dnia”.

Cała „Rozmowa Dnia” poniżej.

PR PiK Rozmowa Dnia - asp. Michał Robakowski

