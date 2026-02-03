Kto odważył się stanąć przed mikrofonem? We Włocławku trwają ferie z dubbingiem

2026-02-03, 07:40 Agnieszka Marszał/Redakcja

We Włocławku trwają warsztaty dubbingowe/ Fot. Kujawsko-Pomorska Akademia Innowacji, Facebook

Warsztaty aktorsko-dubbingowe to okazja, by stanąć przed mikrofonem, popracować nad głosem i emocjami oraz zobaczyć, jak powstają polskie wersje dialogowe filmowych hitów, takich jak „Barbie”, „Wonka” czy „Diuna: Część II”.

Tajników tej sztuki uczą m.in. aktorki i reżyserki dubbingu Beata Kawka i Zuzanna Bernat. Wśród uczniów dzieci i młodzież z całego regionu. Pierwszego dnia pracowała z nimi m.in. dr Katarzyna Figat, reżyserka dźwięku filmowego, filmoznawczyni - pasjonatka oraz kierowniczka Zakładu Reżyserii Dźwięku i wykładowczyni przedmiotów filmowych w Akademii Muzycznej im. Feliksa Nowowiejskiego w Bydgoszczy. Jest również współtwórczynią i wykładowczynią nowego kierunku Reżyseria dźwięku w formach audiowizualnych w PWSFTviT im. Leona Schillera w Łodzi.



Z uczniami spotkała się też Bata Kawka, aktorka i reżyserka dubbingu.



- To są takie autorskie warsztaty aktorsko-dubbingowe, zaczynają od zajęć z ruchu - mówiła.



Warsztaty odbywają się w ramach obchodów Roku Ludzi Filmu z Kujaw i Pomorza. Organizuje je Kujawsko-Pomorska Akademia Innowacji.



