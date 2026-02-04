Trasa dla kolarzy górskich powstanie we Włocławku. Ratusz podpisał umowę z nadleśnictwem

2026-02-04, 20:14 Marek Ledwosiński/Redakcja

We Włocławku powstanie profesjonalna trasa dla kolarzy górskich/fot. Marek Ledwosiński

We Włocławku powstanie profesjonalna trasa dla kolarzy górskich. Ratusz podpisał umowę z nadleśnictwem. Miasto wykłada pieniądze, a Lasy Państwowe dają teren.

Włocławek leży na nizinie, ale na prawym brzegu Wisły, tuż przy rzece, są zalesione wzgórza polodowcowe, które idealnie nadają się do tego, by poprowadzić trasę dla kolarzy górskich. Miejski ratusz, ręką prezydenta Krzysztofa Kukuckiego podpisał umowę z Nadleśnictwem Włocławek.



Ten ruch włodarzy miasta to oddolna inicjatywa włocławian, którzy korzystają z rowerów górskich. - Półtora roku temu przyszli do mnie z propozycją utworzenia takiego miejsca na wzgórzu szpetalskim - mówi prezydent Krzysztof Kukucki. - Dzięki umowie z Lasami Państwowymi ta inwestycja będzie mogła być zrealizowana. Miasto bierze odpowiedzialność za te ponad 10 kilometrów ścieżek w ramach single tracka pod względem bezpieczeństwa - dodaje.



Włodarz Włocławka ma nadzieję że już w przyszłym roku będzie można przejechać tą trasą. Będzie miała długość około 11 kilometrów i umożliwi organizację zawodów w kolarstwie górskim rangi krajowej. Jej budowa kosztować będzie kasę miasta około dwóch milionów złotych.