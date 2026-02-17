Siedem mieszkań pod klucz we Włocławku. Z myślą o tych, którzy wpadli w lukę czynszową

2026-02-17, 10:38 Radosław Jagieła/DW

Zakończyła się przebudowa kamienicy przy ulicy Brzeskiej 15 we Włocławku. Powstało tam siedem mieszkań/ Fot. Radosław Jagieła

Do nowych mieszkań w wyremontowanej włocławskiej kamienicy niebawem mają wprowadzić się lokatorzy.

Zakończyła się przebudowa kamienicy przy ulicy Brzeskiej 15 we Włocławku. Powstało tam siedem mieszkań wykończonych w standardzie pod klucz.



- Mieszkania na tani wynajem są proponowane osobom, które znajdują się w tak zwanej luce czynszowej. To około 40 proc. naszego społeczeństwa - osoby, które są zbyt zamożne, by ubiegać się o mieszkania socjalne, ale które nie chcą, bądź nie mogą z różnych powodów ubiegać się o kredyt hipoteczny - mówi prezydent Włocławka, Krzysztof Kukucki.



Miasto na remont kamienicy pozyskało niemal 4,5 miliona złotych dofinansowania z Banku Gospodarstwa Krajowego. To 80 procent kosztów całego projektu. W tym roku do użytku mają też zostać oddane mieszkania przy ulicy Maślanej.



Więcej w relacji Radosława Jagieły - poniżej.