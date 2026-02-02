W Inowrocławiu uruchomiono sześć dodatkowych ogrzewalni. Także w hali widowiskowo-sportowej
Potrzebujący, w tym osoby w kryzysie bezdomności, w Inowrocławiu mogą się ogrzać m.in. w specjalnie przygotowanym miejscu na boisku.
Od 2 lutego osoby potrzebujące wsparcia mogą zgłaszać się do nowych ogrzewalni w Inowrocławiu, czynnych codziennie między godziną 9 a 19. Gotowe są:
- Hala Widowiskowo-Sportowa – hol główny
- MOPS Inowrocław, ul. Św. Ducha 30
- Zespół Szkół Budowlanych, ul. Narutowicza 34
- Centrum Zarządzania Kryzysowego, ul. Poznańska 133A
- Jednostka Państwowej Straży Pożarnej II, ul. Skłodowskiej 62
- Orlik przy Zespole Szkół Chemicznych w Mątwach, ul. Poznańska 345
Nocami działa ogrzewalnia prowadzona przez Towarzystwo Pomocy im. św. Brata Alberta przy ul. Toruńskiej 24 w Inowrocławiu. Jest tam też jadłodajnia.
- Kubki, herbata, cukier zostały dostarczone, żeby pomóc osobom, które potrzebują się ogrzać. Dostarczyło je miasto. My jesteśmy z Caritas, pomagamy - opisuje Paulina Wojtkowiak.
Więcej w relacji Marcina Glapiaka.