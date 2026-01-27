Nie żyje wieloletni proboszcz największej parafii na bydgoskim Szwederowie
Zmarł ks. prałat Andrzej Kłosiński, proboszcz parafii NMP Nieustającej Pomocy w Bydgoszczy. Miał 70 lat.
Ks. Andrzej Kłosiński urodził się 23 lipca 1955 roku w Nakle nad Notecią. Święcenia kapłańskie przyjął 7 czerwca 1980 roku w Gnieźnie. Na czele parafii NMP Nieustającej Pomocy na bydgoskich Ugorach stał od 2004 roku. Pełnił także urząd dziekana Dekanatu Bydgoszcz III. Komunikat o śmierci duchownego pojawił się w mediach społecznościowych Diecezji Bydgoskiej.
Informacja o uroczystościach pogrzebowych pojawi się wkrótce.