Nie żyje komendant komisariatu w Nowem. „Był funkcjonariuszem i człowiekiem o wielkim sercu”

2026-01-18, 20:48 Redakcja

Komendant Paweł Nowicki zmarł 17 stycznia/fot. materiały policji

Zmarł aspirant sztabowy Paweł Nowicki - komendant komisariatu w Nowem (powiat świecki). - Jego śmierć wstrząsnęła środowiskiem policyjnym – czytamy na stronie Komendy Powiatowej Policji w Świeciu.

- Zawsze uśmiechnięty, pomocny, chętnie dzielił się swoją wiedzą i doświadczeniem z innymi. 17 stycznia policjant przegrał walkę z chorobą. Jego śmierć jest dla nas ogromną stratą – czytamy na stronie komendy. - Był doskonałym funkcjonariuszem i człowiekiem o wielkim sercu.



Do policji wstąpił w 1999 roku i przez całą swoją karierę zawodową związany był z Komendą Powiatową Policji w Świeciu. W latach 2020 - 2026 pełnił funkcję komendanta komisariatu policji w Nowem.