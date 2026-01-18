Nie żyje komendant komisariatu w Nowem. „Był funkcjonariuszem i człowiekiem o wielkim sercu”

2026-01-18, 20:48  Redakcja
Komendant Paweł Nowicki zmarł 17 stycznia/fot. materiały policji

Komendant Paweł Nowicki zmarł 17 stycznia/fot. materiały policji

Zmarł aspirant sztabowy Paweł Nowicki - komendant komisariatu w Nowem (powiat świecki). - Jego śmierć wstrząsnęła środowiskiem policyjnym – czytamy na stronie Komendy Powiatowej Policji w Świeciu.

- Zawsze uśmiechnięty, pomocny, chętnie dzielił się swoją wiedzą i doświadczeniem z innymi. 17 stycznia policjant przegrał walkę z chorobą. Jego śmierć jest dla nas ogromną stratą – czytamy na stronie komendy. - Był doskonałym funkcjonariuszem i człowiekiem o wielkim sercu.

Do policji wstąpił w 1999 roku i przez całą swoją karierę zawodową związany był z Komendą Powiatową Policji w Świeciu. W latach 2020 - 2026 pełnił funkcję komendanta komisariatu policji w Nowem.

Region

Samochód był dla niego całym światem. Auto spłonęło, rusza pomoc dla bydgoszczanina

Samochód był dla niego całym światem. Auto spłonęło, rusza pomoc dla bydgoszczanina

2026-01-18, 20:07
Kossak sprzedany za 59 tys. zł, a spinki Donalda Tuska za 9 tys. Po Balu Marszałkowskim [zdjęcia]

Kossak sprzedany za 59 tys. zł, a spinki Donalda Tuska za 9 tys. Po Balu Marszałkowskim [zdjęcia]

2026-01-18, 18:29
Bitwa o Brzozę tak właśnie mogła wyglądać. Rekonstrukcja pod Bydgoszczą [zdjęcia, wideo]

Bitwa o Brzozę tak właśnie mogła wyglądać. Rekonstrukcja pod Bydgoszczą [zdjęcia, wideo]

2026-01-18, 16:54
Dobroczynność nie ma ceny W tym sklepie towaru jest mnóstwo, a płaci się grosze

Dobroczynność nie ma ceny! W tym sklepie towaru jest mnóstwo, a płaci się grosze

2026-01-18, 15:25
Pęknięte rury, mieszkańcy bez wody. Awarie wodociągowe w Bydgoszczy i Inowrocławiu

Pęknięte rury, mieszkańcy bez wody. Awarie wodociągowe w Bydgoszczy i Inowrocławiu

2026-01-18, 14:05
Przelewają pieniądze na twoje konto i proszą o zwrot. Nowa metoda oszustów

Przelewają pieniądze na twoje konto i proszą o zwrot. Nowa metoda oszustów!

2026-01-18, 10:45
Palił się samochód ciężarowy na drodze ekspresowej S10 niedaleko Torunia [zdjęcia]

Palił się samochód ciężarowy na drodze ekspresowej S10 niedaleko Torunia [zdjęcia]

2026-01-18, 09:01
Bezradność może zaszkodzić. Włocławek zaprosił mieszkańców na szkolenia proobronne

Bezradność może zaszkodzić. Włocławek zaprosił mieszkańców na szkolenia proobronne

2026-01-18, 08:00
Dobra zabawa i szczytny cel. Marszałkowski Bal Dobroczynny w Toruniu [wideo, zdjęcia]

Dobra zabawa i szczytny cel. Marszałkowski Bal Dobroczynny w Toruniu [wideo, zdjęcia]

2026-01-17, 20:20

Najczęściej czytane

Archiwum

styczeń 2026
Pon.
Wt.
Śr.
Czw.
Pt.
Sob.
Nd.
2930310102030405060708091011121314151617181920212223242526272829303101
Ważne: nasze strony wykorzystują pliki cookies.

Używamy informacji zapisanych za pomocą cookies i podobnych technologii m.in. w celach reklamowych i statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników. Mogą też stosować je współpracujący z nami reklamodawcy, firmy badawcze oraz dostawcy aplikacji multimedialnych. W programie służącym do obsługi internetu można zmienić ustawienia dotyczące cookies. Korzystanie z naszych serwisów internetowych bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia. Więcej informacji można znaleźć w naszej Polityce prywatności

Zamieszczone na stronach internetowych www.radiopik.pl materiały sygnowane skrótem „PAP” stanowią element Serwisów Informacyjnych PAP, będących bazą danych, których producentem i wydawcą jest Polska Agencja Prasowa S.A. z siedzibą w Warszawie. Chronione są one przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych. Powyższe materiały wykorzystywane są przez Polskie Radio Regionalną Rozgłośnię w Bydgoszczy „Polskie Radio Pomorza i Kujaw” S.A. na podstawie stosownej umowy licencyjnej. Jakiekolwiek wykorzystywanie przedmiotowych materiałów przez użytkowników Portalu, poza przewidzianymi przez przepisy prawa wyjątkami, w szczególności dozwolonym użytkiem osobistym, jest zabronione. PAP S.A. zastrzega, iż dalsze rozpowszechnianie materiałów, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt. b) ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, jest zabronione.

Rozumiem i wchodzę na stronę