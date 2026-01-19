Zaczęło się przy stole, skończyło tragedią. Poraniony nożem mężczyzna w ciężkim stanie w szpitalu

2026-01-19, 19:22 Marek Ledwosiński

Kobieta i sprawca w chwili zatrzymania byli kompletnie pijani/fot. Archiwum

Do szpitala we Włocławku trafił mężczyzna z groźnymi ranami od noża. Domniemany sprawca jest w policyjnym areszcie. Prawdopodobny motyw to zazdrość.

Przy jednym stole mieli spotkać się: kobieta ze swoim partnerem oraz były partner gospodyni. Między mężczyznami miało dojść do awantury. Jeden z nich chwycił nóż i zadał drugiemu ciosy. Gospodyni spotkania wybiegła przed blok i krzyczała prosząc o pomoc. Wówczas któryś z sąsiadów zadzwonił po karetkę.



Ranny mężczyzna jest w szpitalu. Lekarze nie informują o jego stanie, ale musi być poważny, ponieważ sprawca usłyszał zarzut spowodowania ciężkich obrażeń ciała, zagrażających życiu. Grozi mu do 20 lat więzienia.



Kobieta ma 59 lat, a mężczyźni 64 i 73 lata. Kobieta i sprawca w chwili zatrzymania byli kompletnie pijani. U każdej z tych osób alkomat wykazał po dwa promile.