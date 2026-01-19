Nocny wybuch pieca w Nowej Wsi Królewskiej. Ściana runęła na łóżeczko śpiącego dziecka

2026-01-19, 11:31 Redakcja

Tak wygląda dom po wybuchu pieca w Nowej Wsi Królewskiej. / Fot. KP PSP w Wąbrzeźnie

Dwie osoby - w tym niemowlę- zostały poszkodowane w wyniku wybuchu pieca w domu we wsi Pod Płużnicą w powiecie wąbrzeskim. Do eksplozji doszło po północy.

- Uszkodzeniu uległ budynek, w którym mieszkały trzy rodziny. Wybuchł pieca centralnego ogrzewania, co spowodowało uszkodzenia ścian konstrukcyjnych-nośnych oraz ścian działowych praktycznie wszystkich mieszkań - mówi bryg. Piotr Rogowski z Komendy Powiatowej PSP w Wąbrzeźnie. - Poszkodowane zostały dwie osoby: 42-letni mężczyzna oraz 3-miesięczne dziecko, które przebywało w mieszkaniu sąsiadującym z mieszkaniem, w którym doszło do wybuchu. Cegły ze ściany spadły prosto na łóżeczko, gdzie spało niemowlę. Zostało wyniesione na zewnątrz przez ojca.

W całym budynku przebywało 6 osób. Dom nie nadaje się do użytku. Mieszkańcy znaleźli schronienie u sąsiadów.



Policjanci badają skutki wybuchu pieca.