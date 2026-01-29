Nowe miejsce dla niepełnosprawnych w Toruniu. „Mają się tutaj czuć jak w domu” [zdjęcia]
Wspomagane Społeczności Mieszkaniowe Fundacji Arkadia uroczyście otwarto w Toruniu. To miejsca dla osób z niepełnoprawnościami.
W budynkach przy ulicy ul. Skłodowskiej-Curie zamieszka 12 osób - m.in pan Mariusz. - Cieszę się, że będę tu mieszkał. Będę do Arkadii zapraszał gości – mówi.
- Magią tego miejsca jest to, że nie są to molochy, że tu dbamy o indywidualizację potrzeb – mówi Marta Młynarczyk, prezes fundacji Arkadia w Toruniu. - W budynku zapewniamy 24-godzinne wsparcie, dopasowane do potrzeb. Nawet jeżeli byłaby sytuacja, że mieszkaniec nie chce korzystać z naszego wsparcia wewnętrznego, tylko chce mieć asystentów zewnętrznych, rodzinę, kogokolwiek - to ma takie prawo.
Monika Pawlikowska będzie odpowiadać za merytoryczną pracę z mieszkańcami. – Praca polegać będzie na organizowaniu codzienności, towarzyszeniu, wspieraniu. Oni mają się tutaj czuć jak w domu - mówi.
To pierwsze takie miejsce w regionie. Koszt budowy to ponad 8 mln zł. Zadanie dofinansował Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.