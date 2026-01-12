2026-01-12, 18:31 Redakcja

Około 60-letni mężczyzna został zabrany do szpitala po wybuchu butli z gazem

Do zdarzenia doszło około 11:00, w bydgoskim Fordonie przy ul. Szlakowej.

- Dym wydobywał się z niewielkiego budynku gospodarczego o konstrukcji częściowo drewnianej, częściowo murowanej - przekazał nam mł. bryg. Karol Smarz, rzecznik Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Bydgoszczy. - Przed domem stał mężczyzna, który zeznał, że był w trakcie przygotowywania posiłku na niewielkich rozmiarów kuchence gazowej. Straż pożarna niezwłocznie przystąpiła do działań gaśniczych. Mężczyzna został przekazany zespołowi ratownictwa medycznego i odwieziony do jednego z bydgoskich szpitali. Sytuacja pożarowa, dosłownie po kilku minutach od momentu przybycia na miejsce strażaków, została uznana za opanowaną. Paliło się głównie wyposażenie budynku gospodarczego, m.in. meble. Z tego budynku wynieśliśmy również dwie butle z gazem o pojemności 3 kg. Zostały poddane chłodzeniu.



Po około godzinie działania strażaków zostały zakończone.