Poważny wypadek w Strzelewie na DK 10. Są ranni - w tym dziecko [AKTUALIZACJA; zdjęcia]

2026-01-11, 19:20 Patrycja Malinowska/Redakcja

Trzy samochody - w tym ciężarówka - zderzyły się w Strzelewie koło Bydgoszczy na krajowej „10"/fot.KM PSP Bydgoszcz

Trzy samochody - w tym ciężarówka - zderzyły się w Strzelewie koło Bydgoszczy na krajowej „10". Dwie osoby zostały zabrane do szpitala. Do wypadku doszło w niedzielę, około godz. 18:00.

Trasa była przez kilka godzin nieprzejezdna.



Teraz wciąż warunki na drogach w województwie kujawsko-pomorskim są trudne, ale drogi są przejezdne. Kierowcy muszą jednak zachować ostrożność. Przez region przechodzą przelotne opady śniegu, a od rana doszło już do kilku kolizji. Na niektórych trasach zalega błoto pośniegowe.



