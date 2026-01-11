Pod dziewczynkami załamał się lód. On je uratował. Bohaterowi podziękuje prezydent

2026-01-11, 18:35 Patrycja Malinowska/Redakcja

Pochodzący z Ukrainy Oleksandr Bolotow uratował w sobotę 9-letnie siostry, pod którymi załamał się lód. Dziewczynki wpadły do Kanału Bydgoskiego. Zdjęcie ilustracyjne/fot. bydgoszcz.pl/archiwum

Bez chwili namysłu ruszył na pomoc. Pochodzący z Ukrainy Oleksandr Bolotow uratował w sobotę 9-letnie siostry, pod którymi załamał się lód. Dziewczynki wpadły do Kanału Bydgoskiego. Jak dowiedziało się Polskie Radio PiK - chce mu za to podziękować prezydent Bydgoszczy. Rafał Bruski zaprasza ratownika do ratusza.

Inicjatorem spotkania jest radny Marek Jeleniewski.



- Prezydent chce mu podziękować za to, co zrobił. Myślę, że także obdarzy go jakimś upominkiem związanym bez wątpienia z Bydgoszczą, żeby nasz bohater po latach mógł sobie wspominać tę chwilę. Na szczęście, dzięki niemu ten wypadek nie zakończył się tragicznie. Gdyby nie tacy ludzie jak on, byłoby inaczej. Rozmawiałem z Oleksandrem. Powiedział, że w zasadzie nic nadzwyczajnego nie zrobił. Mówił, że każdy inny na jego miejscu zrobiłby to samo, także jest to wyjątkowo skromny człowiek - mówił Marek Jeleniewski.



Prawdopodobnie w tym tygodniu poznamy termin spotkania.