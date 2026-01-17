Położyli się na lód i uratowali dzieci. Prezydent i wojewoda podziękowali bohaterom [zdjęcia]

2026-01-17, 15:12 Natasza Trzebuchowska/Redakcja

Bohaterom, którzy uratowali tonące w Kanale Bydgoskim dziewczynki podziękowali w sobotę prezydent Bydgoszczy Rafał Bruski i wojewoda Michał Sztybel/fot. Natasza Trzebuchowska

Panom Oleksandrowi i Grzegorzowi, którzy uratowali tonące w Kanale Bydgoskim dziewczynki dziękowali w sobotę prezydent Bydgoszczy Rafał Bruski i wojewoda Michał Sztybel. Spotkanie odbyło się w ratuszu.

- Usłyszałem krzyk, zobaczyłem skąd dobiega - mówi Grzegorz Firin. - Widzę, że w wodzie są dzieciaki. Pobiegłem tam. Zobaczyłem, że już był tam pan, który próbował coś zrobić gałęzią. Położyliśmy się na lód, rzuciliśmy - ja szal, pan gałąź. Dzieci je złapały i żeśmy je wyciągnęli. Po prostu jak ryby z wody.



- Nie uważam się za bohatera. Ratowanie ludzi to jest mój obowiązek – mówił Oleksander Bolotow.



- Dzięki tej historii i bohaterstwu panów Oleksandra i Grzegorza rodzice będą bardziej pilnować swoich dzieci, będzie większa świadomość i wiedza o sposobach ratowania się w takiej sytuacji - mówi wojewoda Michał Sztybel. – Apeluję jako wojewoda, jako służby państwowe, Straż Pożarna i Policja: nie wchodźcie na niekontrolowane miejsca.



Mężczyźni, którzy zapobiegli tragedii, otrzymali upominki i listy z podziękowaniami.