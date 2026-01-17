Położyli się na lód i uratowali dzieci. Prezydent i wojewoda podziękowali bohaterom [zdjęcia]

2026-01-17, 15:12  Natasza Trzebuchowska/Redakcja
Bohaterom, którzy uratowali tonące w Kanale Bydgoskim dziewczynki podziękowali w sobotę prezydent Bydgoszczy Rafał Bruski i wojewoda Michał Sztybel/fot. Natasza Trzebuchowska

Bohaterom, którzy uratowali tonące w Kanale Bydgoskim dziewczynki podziękowali w sobotę prezydent Bydgoszczy Rafał Bruski i wojewoda Michał Sztybel/fot. Natasza Trzebuchowska

Panom Oleksandrowi i Grzegorzowi, którzy uratowali tonące w Kanale Bydgoskim dziewczynki dziękowali w sobotę prezydent Bydgoszczy Rafał Bruski i wojewoda Michał Sztybel. Spotkanie odbyło się w ratuszu.

- Usłyszałem krzyk, zobaczyłem skąd dobiega - mówi Grzegorz Firin. - Widzę, że w wodzie są dzieciaki. Pobiegłem tam. Zobaczyłem, że już był tam pan, który próbował coś zrobić gałęzią. Położyliśmy się na lód, rzuciliśmy - ja szal, pan gałąź. Dzieci je złapały i żeśmy je wyciągnęli. Po prostu jak ryby z wody.

- Nie uważam się za bohatera. Ratowanie ludzi to jest mój obowiązek – mówił Oleksander Bolotow.

- Dzięki tej historii i bohaterstwu panów Oleksandra i Grzegorza rodzice będą bardziej pilnować swoich dzieci, będzie większa świadomość i wiedza o sposobach ratowania się w takiej sytuacji - mówi wojewoda Michał Sztybel. – Apeluję jako wojewoda, jako służby państwowe, Straż Pożarna i Policja: nie wchodźcie na niekontrolowane miejsca.

Mężczyźni, którzy zapobiegli tragedii, otrzymali upominki i listy z podziękowaniami.

Relacja Nataszy Trzebuchowskiej

Bydgoszcz
Bohaterom, którzy uratowali tonące w Kanale Bydgoskim dziewczynki podziękowali w sobotę prezydent Bydgoszczy Rafał Bruski i wojewoda Michał Sztybel/fot. Natasza Trzebuchowska Bohaterom, którzy uratowali tonące w Kanale Bydgoskim dziewczynki podziękowali w sobotę prezydent Bydgoszczy Rafał Bruski i wojewoda Michał Sztybel/fot. Natasza Trzebuchowska Bohaterom, którzy uratowali tonące w Kanale Bydgoskim dziewczynki podziękowali w sobotę prezydent Bydgoszczy Rafał Bruski i wojewoda Michał Sztybel/fot. Natasza Trzebuchowska Bohaterom, którzy uratowali tonące w Kanale Bydgoskim dziewczynki podziękowali w sobotę prezydent Bydgoszczy Rafał Bruski i wojewoda Michał Sztybel/fot. Natasza Trzebuchowska

Region

Lekkoatletyczne mistrzostwa świata łatwiej wygrać z wolontariuszami. Szkolą się już w Toruniu

Lekkoatletyczne mistrzostwa świata łatwiej „wygrać" z wolontariuszami. Szkolą się już w Toruniu

2026-01-17, 16:33
Niedługo finał WOŚP. Kujawsko-pomorskie miasta już się szykują. Zaczęło się wiosłowanie [zdjęcia]

Niedługo finał WOŚP. Kujawsko-pomorskie miasta już się szykują. Zaczęło się wiosłowanie! [zdjęcia]

2026-01-17, 14:20
Ostrzeżenie Silny mróz nadciąga nad region. Najzimniej ma być w czterech powiatach

Ostrzeżenie! Silny mróz nadciąga nad region. Najzimniej ma być w czterech powiatach

2026-01-17, 13:52
Gdzie jest 15-letni Krystian Wojciechowski Szuka go rodzina z pomocą policji

Gdzie jest 15-letni Krystian Wojciechowski? Szuka go rodzina z pomocą policji

2026-01-17, 13:10
Grudziądzki ratusz powołał konsultanta d.s. praw pacjentów. Decyzja po śmierci 19-letniego Olka

Grudziądzki ratusz powołał konsultanta d.s. praw pacjentów. Decyzja po śmierci 19-letniego Olka

2026-01-17, 11:50
Książki, ubrania i domowe sprzęty dostały w Młynach Rothera drugie życie

Książki, ubrania i domowe sprzęty dostały w Młynach Rothera drugie życie

2026-01-17, 07:50
Mieszkańcy Włocławka wezmą lekcję bezpieczeństwa. Każdy może przyjść

Mieszkańcy Włocławka wezmą lekcję bezpieczeństwa. Każdy może przyjść!

2026-01-17, 07:00
Na WOŚP w Toruniu czekają atrakcyjne licytacje. Kolejowe, tramwajowe i żużlowe [zdjęcia]

Na WOŚP w Toruniu czekają atrakcyjne licytacje. Kolejowe, tramwajowe i żużlowe! [zdjęcia]

2026-01-17, 06:00
Toruń świętuje 106. rocznicę powrotu do wolnej Polski. Budujemy pomost

Toruń świętuje 106. rocznicę powrotu do wolnej Polski. „Budujemy pomost”

2026-01-16, 20:20

Najczęściej czytane

Archiwum

styczeń 2026
Pon.
Wt.
Śr.
Czw.
Pt.
Sob.
Nd.
2930310102030405060708091011121314151617181920212223242526272829303101
Ważne: nasze strony wykorzystują pliki cookies.

Używamy informacji zapisanych za pomocą cookies i podobnych technologii m.in. w celach reklamowych i statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników. Mogą też stosować je współpracujący z nami reklamodawcy, firmy badawcze oraz dostawcy aplikacji multimedialnych. W programie służącym do obsługi internetu można zmienić ustawienia dotyczące cookies. Korzystanie z naszych serwisów internetowych bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia. Więcej informacji można znaleźć w naszej Polityce prywatności

Zamieszczone na stronach internetowych www.radiopik.pl materiały sygnowane skrótem „PAP” stanowią element Serwisów Informacyjnych PAP, będących bazą danych, których producentem i wydawcą jest Polska Agencja Prasowa S.A. z siedzibą w Warszawie. Chronione są one przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych. Powyższe materiały wykorzystywane są przez Polskie Radio Regionalną Rozgłośnię w Bydgoszczy „Polskie Radio Pomorza i Kujaw” S.A. na podstawie stosownej umowy licencyjnej. Jakiekolwiek wykorzystywanie przedmiotowych materiałów przez użytkowników Portalu, poza przewidzianymi przez przepisy prawa wyjątkami, w szczególności dozwolonym użytkiem osobistym, jest zabronione. PAP S.A. zastrzega, iż dalsze rozpowszechnianie materiałów, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt. b) ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, jest zabronione.

Rozumiem i wchodzę na stronę