Wyciągnął tonące dziewczynki z Kanału Bydgoskiego. Z bohaterem spotka się prezydent Bydgoszczy

2026-01-16, 12:50  Natasza Trzebuchowska
Miejsce, w którym pod dziewczynkami załamał się lód/fot. Marcin Kupczyk

Miejsce, w którym pod dziewczynkami załamał się lód/fot. Marcin Kupczyk

W sobotę prezydent Rafał Bruski spotka się w ratuszu z Oleksandrem Bolotowem. Mężczyzna uratował 9-letnie bliźniaczki, pod którymi załamał się lód na Kanale Bydgoskim.

W spotkaniu będzie też uczestniczył wojewoda Michał Sztybel. Wspólnie z prezydentem podziękują mężczyźnie za jego bohaterski gest.

Przypomnijmy - w zeszłą sobotę dwie dziewczynki wpadły do wody w Starym Kanale Bydgoskim. 9-letnie bliźniaczki bawiły się na lodzie, gdy w pewnej chwili tafla pękła pod ich nogami. Bez chwili namysłu na pomoc ruszył im przechodzący w pobliżu mężczyzna, który zapobiegł tragedii. 

Słowa uznania dla bohatera przekazał także na Facebooku wicepremier i szef MSZ Radosław Sikorski. „Jako Bydgoszczanin, dziękuję panu Oleksandrowi" – napisał.

Oleksandr Bolotow jest obywatelem Ukrainy. Jak informuje Andrij Sybiha, minister spraw zagranicznych Ukrainy, mężczyzna jest byłym oficerem policji. Mieszka w Polsce i pracuje jako kierowca.

Bydgoszcz

Region

Polski ambasador pojedzie na Grenlandię - zapowiedział w PR PiK Radosław Sikorski [Rozmowa Dnia]

Polski ambasador pojedzie na Grenlandię - zapowiedział w PR PiK Radosław Sikorski [Rozmowa Dnia]

2026-01-16, 14:50
Miał trzy zakazy kierowania autem, ale usiadł za kierownicą. Teraz może trafić na 5 lat do więzienia

Miał trzy zakazy kierowania autem, ale usiadł za kierownicą. Teraz może trafić na 5 lat do więzienia

2026-01-16, 14:43
Będzie zarządzał kolekcją Muzeum Wojsk Lądowych. Bydgoska instytucja ma nowego szefa

Będzie zarządzał kolekcją Muzeum Wojsk Lądowych. Bydgoska instytucja ma nowego szefa

2026-01-16, 13:50
Nie mogli dowieźć dzieci, odwołali zajęcia. W jakich szkołach jeszcze nie ma lekcji

Nie mogli dowieźć dzieci, odwołali zajęcia. W jakich szkołach jeszcze nie ma lekcji?

2026-01-16, 11:35
Śledztwo po śmierci matki i trójki dzieci w Chełmnie. W domu zabezpieczono też zwłoki psa

Śledztwo po śmierci matki i trójki dzieci w Chełmnie. W domu zabezpieczono też zwłoki psa

2026-01-16, 10:45
Koronowo widać... z Warszawy Kujawsko-pomorskie miasto docenione za piękny album

Koronowo widać... z Warszawy! Kujawsko-pomorskie miasto docenione za piękny album

2026-01-16, 07:55
Czy Ogród Botaniczny Instytutu z Myślęcinka zimą śpi Przekonajmy się Drzwi otwarte

Czy Ogród Botaniczny Instytutu z Myślęcinka zimą śpi? Przekonajmy się! Drzwi otwarte!

2026-01-16, 07:00
Usuwanie azbestu to droga przez mękę, ale konieczność Ważne są przepisy i terminy

Usuwanie azbestu to droga przez mękę, ale konieczność! Ważne są przepisy i terminy

2026-01-15, 20:07
Sala koncertowa z prawdziwego zdarzenia powstanie przy grudziądzkiej szkole muzycznej

Sala koncertowa z prawdziwego zdarzenia powstanie przy grudziądzkiej szkole muzycznej

2026-01-15, 19:00

Najczęściej czytane

Archiwum

styczeń 2026
Pon.
Wt.
Śr.
Czw.
Pt.
Sob.
Nd.
2930310102030405060708091011121314151617181920212223242526272829303101
Ważne: nasze strony wykorzystują pliki cookies.

Używamy informacji zapisanych za pomocą cookies i podobnych technologii m.in. w celach reklamowych i statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników. Mogą też stosować je współpracujący z nami reklamodawcy, firmy badawcze oraz dostawcy aplikacji multimedialnych. W programie służącym do obsługi internetu można zmienić ustawienia dotyczące cookies. Korzystanie z naszych serwisów internetowych bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia. Więcej informacji można znaleźć w naszej Polityce prywatności

Zamieszczone na stronach internetowych www.radiopik.pl materiały sygnowane skrótem „PAP” stanowią element Serwisów Informacyjnych PAP, będących bazą danych, których producentem i wydawcą jest Polska Agencja Prasowa S.A. z siedzibą w Warszawie. Chronione są one przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych. Powyższe materiały wykorzystywane są przez Polskie Radio Regionalną Rozgłośnię w Bydgoszczy „Polskie Radio Pomorza i Kujaw” S.A. na podstawie stosownej umowy licencyjnej. Jakiekolwiek wykorzystywanie przedmiotowych materiałów przez użytkowników Portalu, poza przewidzianymi przez przepisy prawa wyjątkami, w szczególności dozwolonym użytkiem osobistym, jest zabronione. PAP S.A. zastrzega, iż dalsze rozpowszechnianie materiałów, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt. b) ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, jest zabronione.

Rozumiem i wchodzę na stronę