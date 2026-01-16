Wyciągnął tonące dziewczynki z Kanału Bydgoskiego. Z bohaterem spotka się prezydent Bydgoszczy

2026-01-16, 12:50 Natasza Trzebuchowska

Miejsce, w którym pod dziewczynkami załamał się lód/fot. Marcin Kupczyk

W sobotę prezydent Rafał Bruski spotka się w ratuszu z Oleksandrem Bolotowem. Mężczyzna uratował 9-letnie bliźniaczki, pod którymi załamał się lód na Kanale Bydgoskim.

W spotkaniu będzie też uczestniczył wojewoda Michał Sztybel. Wspólnie z prezydentem podziękują mężczyźnie za jego bohaterski gest.



Przypomnijmy - w zeszłą sobotę dwie dziewczynki wpadły do wody w Starym Kanale Bydgoskim. 9-letnie bliźniaczki bawiły się na lodzie, gdy w pewnej chwili tafla pękła pod ich nogami. Bez chwili namysłu na pomoc ruszył im przechodzący w pobliżu mężczyzna, który zapobiegł tragedii.



Słowa uznania dla bohatera przekazał także na Facebooku wicepremier i szef MSZ Radosław Sikorski. „Jako Bydgoszczanin, dziękuję panu Oleksandrowi" – napisał.



Oleksandr Bolotow jest obywatelem Ukrainy. Jak informuje Andrij Sybiha, minister spraw zagranicznych Ukrainy, mężczyzna jest byłym oficerem policji. Mieszka w Polsce i pracuje jako kierowca.