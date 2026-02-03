Seniorka z Torunia straciła oszczędności życia. Uwierzyła, że inwestuje w akcje Orlenu

2026-02-03, 17:51 Redakcja

Policjanci ostrzegają: Nie ufaj reklamom w sieci, które gwarantują szybki i wysoki zysk /fot. Archiwum

70-latka przeczytała w sieci ogłoszenie o tym, że można z wielkim zyskiem zainwestować w akcje.

Policjanci przestrzegają, że podobne oferty pojawiają się w sieci często w formie reklam lub „artykułów sponsorowanych”. Cel oszustów jest jeden - chcą wyłudzić pieniądze oraz dane do bankowości elektronicznej.



- Funkcjonariusze ze Śródmieścia przyjęli zgłoszenie od 70-letniej kobiety. Pod koniec stycznia natrafiła w sieci na ofertę rzekomej inwestycji w akcje spółki ORLEN - opisuje podkom. Dominika Bocian z toruńskiej policji. - Oszuści, podszywając się pod doradców inwestycyjnych, przekonali ją, że w krótkim czasie powiększy swoje oszczędności. Pod pretekstem „obsługi inwestycji” uzyskali dostęp do jej rachunku bankowego, a następnie wykonali szereg przelewów oraz wypłat gotówki.



Seniorka straciła wszystko, co miała - 110 tysięcy złotych.



Policjanci przypominają zasady, które pomogą ochronić się przed tego typu oszustwami:



