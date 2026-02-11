Dostała wiadomość z prośbą o przekazanie kodu BLIK. Z jej konta zniknęło 1300 złotych

2026-02-11, 09:47 Radosław Jagieła/MG

Policjanci apelują, aby nigdy nie przekazywać kodu BLIK bez upewnienia się, kto naprawdę prosi o pomoc

Do komendy policji w Aleksandrowie Kujawskim zgłosiła się mieszkanka powiatu, która straciła 1300 złotych. Była przekonana, że pomaga znajomej.

Z relacji kobiety wynika, że odezwała się do niej - przez komunikator internetowy - osoba podszywająca się pod koleżankę. Przestępca wcześniej włamał się na jej konto w mediach społecznościowych. W wiadomości była pilna prośba o pomoc i przekazanie kodu BLIK.



Kobieta - przekonana, że pomaga znajomej - wygenerowała kod w aplikacji bankowej i zatwierdziła transakcję. Jak się okazało, padła ofiarą oszusta.



Policjanci apelują, aby nigdy nie przekazywać kodu BLIK bez upewnienia się, kto naprawdę prosi o pomoc. - Najlepiej zadzwonić do tej osoby i potwierdzić. Warto też korzystać z dwuskładnikowego uwierzytelniania i dokładnie sprawdzać szczegóły każdej transakcji przed jej zatwierdzeniem – podkreślają.