Cyberprzestępcy okradli klientów na 3 mln zł. Bydgoska prokuratura postawiła 26 zarzutów [wideo]

2026-02-05, 09:09  Tatiana Adonis/Redakcja
Zakładali sklepy internetowe korzystając z kradzionych danych. CBZC przeprowadziło śledztwo. Są zatrzymania i zarzuty/fot. CBZC

Funkcjonariusze CBZC zatrzymali 12 osób podejrzanych o oszustwa przy sprzedaży różnych towarów w sieci, przy wykorzystywaniu specjalnie utworzonych sklepów internetowych. Śledztwo nadzorowane jest przez Prokuraturę Okręgową w Bydgoszczy.

Dochodzenie w tej sprawie wszczęto w marcu 2025 r., powierzając jego prowadzenie funkcjonariuszom bydgoskiego Wydziału Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości.

Straty na 3 miliony złotych
Jak ustalili funkcjonariusze, sprawcy zakładali sklepy internetowe na jednym z popularnych serwisów aukcyjnych, które następnie wykorzystywali do dokonywania oszustw na szeroką skalę. Sklepy oferowały głównie sprzęt komputerowy, a członkowie grupy podejmowali działania mające na celu utrudnienie ich identyfikacji, a tym samym wykrycie. W wyniku czynności służbowych ustalono, że zakupów mogło dokonać ponad 1100 osób, a łączna suma strat z tego tytułu wynosi ok. 3 mln złotych. Zebrany przez policjantów materiał dowodowy pozwolił na ustalenie osób związanych z przestępczym procederem, a w konsekwencji ich zatrzymanie.

Przeprowadzone pod koniec stycznia, na polecenie prokuratora nadzorującego śledztwo, czynności realizacyjne na terenie 6 województw, przy wsparciu kontrterrorystów z Krakowa, dały efekt w postaci zatrzymania 12 osób oraz 25 przeszukań we wcześniej wytypowanych miejscach. Policjanci zabezpieczyli sprzęt komputerowy służący do popełniania przestępstw oraz biżuterię i zegarki.

Pieniądze ukrywał i „prał"
Zatrzymanym przedstawiono 26 zarzutów, między innymi udziału w zorganizowanej grupie przestępczej, oszustw oraz prania pieniędzy. Sąd Rejonowy w Bydgoszczy uwzględnił wniosek prokuratora o zastosowanie tymczasowego aresztowania na okres 3 miesięcy wobec Patryka J., któremu prokurator zarzucił kierowanie od maja 2017 r. do lipca 2025 r. zorganizowaną grupą przestępczą, której celem było oszukiwanie klientów sklepów internetowych. Jak ustalono, przyjmował on wpłaty od kupujących, a następnie transferował uzyskane środki na rachunki bankowe innych spółek powiązanych z nim osobowo lub kapitałowo, jak również na rachunki w systemie płatniczym Revolut, czym utrudniał stwierdzenie ich przestępnego pochodzenia, wykrycie oraz zajęcie. Prokurator przedstawił mu także zarzuty tzw. prania pieniędzy pochodzących z oszukańczych transakcji.

„Mózg" pozostanie w areszcie
Grupa posiadała ustaloną strukturę organizacyjną, stały podział ról oraz zaplecze techniczne umożliwiające prowadzenie działalności przestępczej na szeroką skalę, na terenie całego kraju. W jej skład wchodzili także Albert B. oraz Ireneusz J., którzy kierowali działaniami kolejnych 9 podejrzanych (osób zakładających i zarządzających nieuczciwymi kontami sprzedażowymi).

Z uwagi na obawę matactwa procesowego oraz grożącą Patrykowi J. surową karę (do 15 lat pozbawienia wolności), prokurator wystąpił o zastosowanie wobec niego tymczasowego aresztowania.
Wobec pozostałych podejrzanych zastosowano nieizolacyjne środki zapobiegawcze w postaci dozorów policyjnych, poręczeń majątkowych, zakazów opuszczania kraju. Na poczet przyszłych kar oraz środków karnych o charakterze majątkowym zabezpieczono na mieniu podejrzanych składniki majątkowe (m.in. zegarki, pojazdy, pieniądze) o łącznej wartości ponad 120 tys. zł.

Śledztwo jest w toku.

Relacja Tatiany Adonis

26 zarzutów karnych - cyberprzestępcy zamieszczali fałszywe ogłoszenia na popularnej platformie handlowej/wideo: CBZC

