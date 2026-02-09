Prezes GKM-u Grudziądz z zarzutami. Złamał przepisy ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych

2026-02-09, 11:28  Marcin Doliński/Redakcja
Prezes GKM-u Grudziądz z zarzutami/fot. Facebook/GKM Grudziądz

Prezes GKM-u Grudziądz z zarzutami/fot. Facebook/GKM Grudziądz

Prezes klubu żużlowego GKM Grudziądz Marcin Murawski usłyszał zarzuty. Mają one związek z tym, że w marcu 2025 roku na stadionie pojawiła się liczniejsza grupa kibiców niż w zezwoleniu prezydenta miasta.

Prokuratura uważa, że prezes GKM-u Grudziądz Marcin Murawski złamał przepisy ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych. Na stadionie miało się pojawić więcej kibiców niż było to dopuszczalne.

Zarzuty mają związek z organizacją sparingu pomiędzy klubem z Grudziądza a drużyną Apatora Toruń. - Przeprowadzono imprezę masową niezgodnie z decyzją prezydenta Grudziądza - mówi prokurator Magdalena Chodyna, która zaznaczyła, że włodarz miasta Maciej Glamowski zgodził się na obecność 3000 osób na obiekcie. - Przeprowadzone postępowanie przygotowawcze wykazało, że na tym stadionie było co najmniej o 146 osób więcej - dodaje.

Marcin Murawski nie przyznał się do zarzutów, ale złożył wyjaśnienia. Wcześniej, w mediach społecznościowych GKM-u Grudziądz pojawiło się oświadczenie, w którym prezes klubu wyraził zgodę na posługiwanie się jego pełnym imieniem i nazwiskiem.

Relacja Marcina Dolińskiego

Grudziądz

Region

Zarzuty dla nożownika z Tucholi. Alan B.: Nie przyznaję się do winy, ale żałuję tego, co się stało

Zarzuty dla nożownika z Tucholi. Alan B.: Nie przyznaję się do winy, ale żałuję tego, co się stało

2026-02-09, 12:47
Trudne warunki atmosferyczne utrudniają jazdę pociągów. Opóźnienia także w naszym regionie

Trudne warunki atmosferyczne utrudniają jazdę pociągów. Opóźnienia także w naszym regionie

2026-02-09, 10:37
Inowrocławski szpital na liście najlepiej ocenianych. Tu kobiety rodzą po ludzku [ranking]

Inowrocławski szpital na liście najlepiej ocenianych. Tu kobiety rodzą po ludzku [ranking]

2026-02-09, 09:48
Rzemieślnicy tworzą wyjątkowe dzieła. Wypełniamy lukę na rynku [Rozmowa Dnia]

Rzemieślnicy tworzą wyjątkowe dzieła. „Wypełniamy lukę na rynku” [Rozmowa Dnia]

2026-02-09, 08:57
Utrudnienia na drodze krajowej nr 80. Wielki korek na wjeździe do Bydgoszczy

Utrudnienia na drodze krajowej nr 80. Wielki korek na wjeździe do Bydgoszczy

2026-02-09, 07:51
Ponad 14 tysięcy osób w regionie z wyższą emeryturą. ZUS przelicza świadczenia

Ponad 14 tysięcy osób w regionie z wyższą emeryturą. ZUS przelicza świadczenia

2026-02-09, 07:40
Jak dawniej gotowano na ziemi bydgoskiej Jakie zioła wykorzystywano Oto kuchnia o posmaku etno

Jak dawniej gotowano na ziemi bydgoskiej? Jakie zioła wykorzystywano? Oto kuchnia o posmaku etno

2026-02-09, 06:50
Toruńscy ratownicy wodni zawieźli karmę psom ze schroniska w Ostrowitem. Chłopaki na medal [zdjęcia]

Toruńscy ratownicy wodni zawieźli karmę psom ze schroniska w Ostrowitem. „Chłopaki na medal” [zdjęcia]

2026-02-08, 21:30
W toruńskim Młynie Wiedzy można dotykać, próbować, sprawdzać naukowe teorie. To propozycja na ferie

W toruńskim Młynie Wiedzy można dotykać, próbować, sprawdzać naukowe teorie. To propozycja na ferie!

2026-02-08, 20:00

Najczęściej czytane

Archiwum

luty 2026
Pon.
Wt.
Śr.
Czw.
Pt.
Sob.
Nd.
2627282930310102030405060708091011121314151617181920212223242526272801
Ważne: nasze strony wykorzystują pliki cookies.

Używamy informacji zapisanych za pomocą cookies i podobnych technologii m.in. w celach reklamowych i statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników. Mogą też stosować je współpracujący z nami reklamodawcy, firmy badawcze oraz dostawcy aplikacji multimedialnych. W programie służącym do obsługi internetu można zmienić ustawienia dotyczące cookies. Korzystanie z naszych serwisów internetowych bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia. Więcej informacji można znaleźć w naszej Polityce prywatności

Zamieszczone na stronach internetowych www.radiopik.pl materiały sygnowane skrótem „PAP” stanowią element Serwisów Informacyjnych PAP, będących bazą danych, których producentem i wydawcą jest Polska Agencja Prasowa S.A. z siedzibą w Warszawie. Chronione są one przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych. Powyższe materiały wykorzystywane są przez Polskie Radio Regionalną Rozgłośnię w Bydgoszczy „Polskie Radio Pomorza i Kujaw” S.A. na podstawie stosownej umowy licencyjnej. Jakiekolwiek wykorzystywanie przedmiotowych materiałów przez użytkowników Portalu, poza przewidzianymi przez przepisy prawa wyjątkami, w szczególności dozwolonym użytkiem osobistym, jest zabronione. PAP S.A. zastrzega, iż dalsze rozpowszechnianie materiałów, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt. b) ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, jest zabronione.

Rozumiem i wchodzę na stronę