Nikt nie zgłosił się po pieniądze znalezione przez uczniów szkoły w Brodnicy. A czas się kończy

2026-02-06, 15:39 Michał Zaręba/Redakcja

Znalezione przez brodnickich uczniów pieniądze wciąż nie znalazły właściciela/fot. Pixabay/ilustracyjne

Znalezione pieniądze wciąż są bez właściciela. Czy trafią do uczniów z Brodnicy? Czas na ich odbiór przez właściciela minie w połowie maja.

Tymon i Łukasz, uczniowie I Zespołu Szkół w Brodnicy, natrafili na pieniądze podczas wycieczki szkolnej w 2024 roku. - Znaleźliśmy pieniądze pod łóżkiem, ale nie były nasze, więc pomyślałem, że mogą się komuś przydać - mówili chłopcy.



Arkadiusz Orłowski, starosta brodnicki, pochwalił zachowanie uczniów. - Zachowali się tak, jak należy. Tylko i wyłącznie należałoby naśladować taką postawę - mówi. - Pieniądze zostały zabezpieczone w starostwie powiatowym. Ogłosiliśmy to znalezisko w Biuletynie Informacji Publicznej, zgodnie z procedurą. Podały to również regionalne media - dodaje.



Czas na odbiór pieniędzy przez właściciela dobiega końca w połowie maja. Jeżeli nikt się po nie nie zgłosi, trafią do młodych znaleźców.