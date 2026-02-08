Prawie 140 osób wystartowało w ostatnim biegu na orientację w tym sezonie. Las był ich! [zdjęcia]

2026-02-08, 14:30 Natasza Trzebuchowska/Redakcja

Finał jesienno-zimowego cyklu odbywa się w Nadleśnictwie Żołędowo/ Fot. Natasza Trzebuchowska

To był finisz cyklu „Bydgoszcz na Orientację” 2025/2026. Zawodnicy mieli mapy i kompasy, a ich zadaniem było szukanie punktów w lesie.

- Pogoda nas nie rozpieszczała. Właściwie cały cykl był zimowy - mówiła Ola Czerwińska, organizatorka wydarzenia.



Zawodnicy wiedzieli, że wyruszają na wymagającą trasę i to w trudnych warunkach atmosferycznych. Byli świetnie przygotowani.



- Na sobie mamy kilka warstw, żeby troszeczkę się odizolować od zimnego powietrza, ale też żeby się nie przegrzać w trakcie przedzierania się przez las. Najważniejsze są buty z kolcami. Ważne też, żeby rączki nie marzły - mówił przed startem jeden z biegaczy.



Uczestnicy biegu na orientację mieli do wyboru trzy trasy o długości 3, 5 i 7 kilometrów.