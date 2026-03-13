Tu liczy się siła, wytrzymałość i zabawa. Zawody na ergometrze w szkole pod Grudziądzem [wideo]

2026-03-13, 11:33 Marcin Doliński/MG

Zawody na ergometrze w szkole podstawowej w Nowej Wsi/fot. Marcin Doliński

W szkole podstawowej w Nowej Wsi w gminie Grudziądz zorganizowano pierwsze mistrzostwa młodzieży w zawodach na ergometrze.

W rywalizacji wzięło udział sześć szkół podstawowych z terenu gminy. – Wioślarstwo jest bardzo wszechstronną dyscypliną sportu. Jak widać, można też się dobrze bawić – komentował Bartosz Bartkowski, trener wioślarstwa w klubie Wisły Grudziądz.



- Tu się liczy najbardziej siła w rękach, ponieważ trzeba ciężar do siebie przyciągnąć. Będzie bardzo ciężko, choć mamy szansę – mówiła jedna z uczestniczek. – Ważne, żebyśmy się ruszali i coś robili. (…)



Więcej w relacji Marcina Dolińskiego.