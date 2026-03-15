Hala lekkoatletyczna z bieżnią stadionu Olimpii Grudziądz doczeka się generalnego remontu

2026-03-15, 08:00  Marcin Doliński/BN
Stadion Olimpii Grudziądz/fot. Wikipedia

Znalazły się pieniądze na generalny remont stadionu Olimpii Grudziądz. W piątek (13 marca) podpisano umowę na realizację tej inwestycji.

Remontowi poddana zostanie hala lekkoatletyczna z bieżnią stadionu grudziądzkiej Olimpii. - Kontrakt opiewa na 18 milionów złotych, z czego około 6,5 miliona to dofinansowanie z Ministerstwa Sportu i Turystyki - mówi prezydent Grudziądza Maciej Glamowski.

Co dokładnie zostanie wyremontowane? - Dojdzie do termomodernizacji hali sportowej, zostanie zrobiony nowy tartan, zrewitalizowana zostanie bieżnia, rozbiegi do rzutu kulą oraz do skoku wzwyż, a także obniżymy nawierzchnię murawy piłkarskiej - informuje w rozmowie z Polskim Radiem PiK włodarz miasta.

Remont ma się zakończyć do 2027 roku.

Mówi prezydent Grudziądza Maciej Glamowski

Od kominka zapaliła się belka stropowa. Pożar na działkach w podbydgoskim Bożenkowie

Przygotowują święto dla mam chorych dzieci. Specjalistki branży beauty pilnie poszukiwane

Pożar domu w powiecie radziejowskim. Poparzona 76-letnia kobieta trafiła do szpitala

Włocławek. Z Wisły wyłowiono dryfujące ciało mężczyzny

W Toruniu uczczono 550. rocznicę urodzin królewny Anny Jagiellonki [wideo]

Strażacy uratowali trzymiesięczną jałówkę, która topiła się w Jeziorze Kamienieckim [zdjęcia]

Dachowanie samochodu osobowego pod Grudziądzem [zdjęcia]

Wypadek w Grudziądzu. Dwie osoby trafiły na badania do szpitala

Krzysztof Gawkowski: Jeśli chodzi o zbrojenie, nie ma ważniejszego miejsca na mapie Polski niż Bydgoszcz

