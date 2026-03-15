Hala lekkoatletyczna z bieżnią stadionu Olimpii Grudziądz doczeka się generalnego remontu

2026-03-15, 08:00 Marcin Doliński/BN

Stadion Olimpii Grudziądz/fot. Wikipedia

Znalazły się pieniądze na generalny remont stadionu Olimpii Grudziądz. W piątek (13 marca) podpisano umowę na realizację tej inwestycji.

Remontowi poddana zostanie hala lekkoatletyczna z bieżnią stadionu grudziądzkiej Olimpii. - Kontrakt opiewa na 18 milionów złotych, z czego około 6,5 miliona to dofinansowanie z Ministerstwa Sportu i Turystyki - mówi prezydent Grudziądza Maciej Glamowski.



Co dokładnie zostanie wyremontowane? - Dojdzie do termomodernizacji hali sportowej, zostanie zrobiony nowy tartan, zrewitalizowana zostanie bieżnia, rozbiegi do rzutu kulą oraz do skoku wzwyż, a także obniżymy nawierzchnię murawy piłkarskiej - informuje w rozmowie z Polskim Radiem PiK włodarz miasta.



Remont ma się zakończyć do 2027 roku.