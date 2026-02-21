Liczy się, kto kogo przepchnie! Smocze łodzie ścigają się na basenie w Świeciu [wideo]

2026-02-21, 12:35  Marcin Doliński/MG
Zawody smoczych łodzi w Świeciu/fot. Marcin Doliński

Zawody smoczych łodzi w Świeciu/fot. Marcin Doliński

Tu liczy się zgranie, szybka reakcja i wielka moc. W parku wodnym w Świeciu zorganizowano zawody smoczych łodzi.

W wyścigu bierze udział 47 drużyn z całej Polski.

- Nie było jeszcze takich zawodów w Polsce, jakie organizujemy tutaj – mówił Polskiemu Radiu PiK Tomasz Piątkowski, prezes Smoczego Teamu. – Siada sześciu ludzi na jedną stronę łódki, sześciu na drugą i liczy się, kto kogo przepchnie – tłumaczył. – Limit czasowy jest 30 sekund, ale jak są mocne drużyny, to trwa to nawet 10 sekund. Smocza łódź jest podzielona na pół, w środku jest znacznik i każda drużyna musi przepchnąć łódź około metra w jedną stronę.

Zakończenie rywalizacji zaplanowano w sobotę wieczorem.

Relacja Marcina Dolińskiego

Zawody smoczych łodzi w Świeciu/wideo: Marcin Doliński

Świecie nad Wisłą
Zawody smoczych łodzi w Świeciu/fot. Marcin Doliński Zawody smoczych łodzi w Świeciu/fot. Marcin Doliński Zawody smoczych łodzi w Świeciu/fot. Marcin Doliński Zawody smoczych łodzi w Świeciu/fot. Marcin Doliński

