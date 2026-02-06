Po ataku na kobietę na bydgoskim Błoniu. Policja zatrzymała 31-letniego mężczyznę [AKTUALIZACJA]

2026-02-06, 22:00 Tatiana Adonis/Redakcja

Mężczyzna zaatakował kobietę na bydgoskim Błoniu/fot. Pixabay

Do napaści kobietę miało dojść w środę (4 lutego) ok. godz. 17:00. 34-latka siedziała w aucie przy ul. Stawowej na bydgoskim Błoniu. Wtedy podszedł do niej agresywny mężczyzna. Są nowe fakty w tej sprawie. Policja zatrzymała mężczyznę, który może mieć coś wspólnego z tym zdarzeniem. Co więcej - prawdopodobnie ma na sumieniu także inne przewinienia.

AKTUALIZACJA. Jak zawiadamia na swoim facebookowym profilu Komenda Miejska Policji:

„W wyniku pracy kryminalnych z Komisariatu Policji Bydgoszcz Błonie, a także dzięki wsparciu funkcjonariuszy Oddziału Prewencji Policji w Bydgoszczy, dokonano zatrzymania 31-letniego mężczyzny podejrzanego o naruszenie nietykalności cielesnej dwóch kobiet oraz uszkodzenie mienia w sklepie przy ulicy Stawowej w dniu 4.02.2026 roku."



