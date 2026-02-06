Po ataku na kobietę na bydgoskim Błoniu. Policja zatrzymała 31-letniego mężczyznę [AKTUALIZACJA]
Do napaści kobietę miało dojść w środę (4 lutego) ok. godz. 17:00. 34-latka siedziała w aucie przy ul. Stawowej na bydgoskim Błoniu. Wtedy podszedł do niej agresywny mężczyzna. Są nowe fakty w tej sprawie. Policja zatrzymała mężczyznę, który może mieć coś wspólnego z tym zdarzeniem. Co więcej - prawdopodobnie ma na sumieniu także inne przewinienia.
AKTUALIZACJA. Jak zawiadamia na swoim facebookowym profilu Komenda Miejska Policji:
„W wyniku pracy kryminalnych z Komisariatu Policji Bydgoszcz Błonie, a także dzięki wsparciu funkcjonariuszy Oddziału Prewencji Policji w Bydgoszczy, dokonano zatrzymania 31-letniego mężczyzny podejrzanego o naruszenie nietykalności cielesnej dwóch kobiet oraz uszkodzenie mienia w sklepie przy ulicy Stawowej w dniu 4.02.2026 roku."
Przypomnijmy. Mężczyzna miał podejść do auta, w którym była kobieta. - Zaczął krzyczeć na nią i uderzać ją w głowę - mówi sierż. sztab. Jakub Skrzypek z bydgoskiej policji. Funkcjonariusze wyjaśniają okoliczności zdarzenia.
Motyw działania sprawcy nie jest znany. Ratownicy medyczni, którzy przyjechali na miejsce nie widzieli konieczności hospitalizacji kobiety.
Bliscy 34-latki szukali świadków. W tym celu nagłośnili również sprawę w mediach społecznościowych. Szukali osób, które widziały moment zdarzenia, mają nagrania z telefonu, kamer samochodowych czy monitoringu.