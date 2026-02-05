Zderzenie osobówki z dostawczakiem pod Radzyniem Chełmińskim. Droga zablokowana

2026-02-05, 12:20 Tatiana Adonis/Redakcja

Wypadek w Czeczewie pod Radzyniem Chełmińskim/fot. Komenda Wojewódzka PSP/Facebook

Jak zawiadamia grudziądzka Policja, jedna osoba jest ranna i była reanimowana. To kierowca samochodu osobowego.

Do zdarzenia doszło około godz. 11:30 we wsi Czeczewo pod Radzyniem Chełmińskim, w powiecie grudziądzkim, na drodze wojewódzkiej nr 543.



- Policjanci pracujący na miejscu zdarzenia ustalili, że w zdarzeniu brały udział dwa pojazdy: auto dostawcze marki Iveco oraz osobowe marki Seat - przekazał Łukasz Kowalczyk, rzecznik grudziądzkich policjantów. - Samochodami podróżowały dwie osoby. Według informacji, które do mnie docierają, na miejscu zdarzenia trwała akcja reanimacyjna kierowcy osobówki. Ten mężczyzna jest właśnie przewożony do szpitala. Policjanci pracują na miejscu zdarzenia. Wszystko wskazuje na to, że do wypadku przyczyniły się warunki pogodowe.



Droga jest zablokowana - to informacja z godz. 13:00.



To nie było jedyne zdarzenie w powiecie grudziądzkim. W wsi Blizno o godz. 8:17 doszło do czołowego zderzenia auta ciężarowego z osobowym. Trzy kobiety podróżujące volkswagenem trafiły do szpitala.