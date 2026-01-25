Śmiertelny wypadek w Dobrzejewicach. Sprawca stanie przed sądem

2026-01-25, 09:30  Michał Zaręba / Redakcja
Do tragedii doszło w lipcu 2023 roku. Jak ustalili śledczy, Paweł K. prowadził pod wpływem środka działającego podobnie jak alkohol.

Mężczyzna przekroczył prędkość i na łuku drogi stracił panowanie nad autem. Zjechał na przeciwległy pas, a następnie zderzył się z fiatem panda, w którym podróżowały trzy kobiety. Jedna z nich zmarła, pozostałe doznały obrażeń.

Oskarżony odmówił składania wyjaśnień. Twierdzi, że nie pamięta niczego przed zdarzeniem. Grozi mu do 12 lat pozbawienia wolności.

