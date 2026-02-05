Cztery zdarzenia drogowe z łącznym udziałem siedmiu pojazdów. Karambol na wylocie z Bydgoszczy

2026-02-05, 18:35 Bartosz Nawrocki/Maciej Wilkowski/Redakcja

Trudne warunki na drodze jedną z przyczyn kolizji na regionalnych drogach/fot. ilustracyjne

Trudne warunki na drodze dają o sobie znać kierowcom. Na drodze wojewódzkiej 238, na „wylotówce” z Bydgoszczy w stronę Koronowa w czterech różnych zdarzeniach drogowych brało udział sześć aut i jeden autobus. Z kolei w miejscowości Strzygi (pow. brodnicki) zderzyły się dwie ciężarówki.

Rzecznik bydgoskiej policji sierż. szt. Jakub Skrzypek przekazał, że ok. godz. 14:40, na wyjeździe z Bydgoszczy w stronę Koronowa, na DW238 28-latka kierująca audi doprowadziła do zderzenia z kią, obsługiwaną przez 40-latka. Obyło się bez rannych. Kilkanaście minut później 22-letni kierujący kią zderzył się z autobusem, za którego sterami siedział 52-latek. Również nie odnotowano obrażeń u uczestników tego zdarzenia.



Po godz. 15:30 doszło do dwóch kolizji, które nastąpiły krótko po sobie. Najpierw na toyotę yaris, najechała toyota C-HR, którą kierowała 36-letnia kobieta. Za chwilę sprawczyni została poszkodowana po tym, jak w jej auto uderzył leapmotor. Kierująca toyotą C-HR musiała zostać przewieziona do szpitala. Policjanci czekają na informacje o jej stanie zdrowia.



We wszystkich zdarzeniach drogowych, do których doszło na wylocie z Bydgoszczy przyczyną było niezachowanie bezpiecznego odstępu oraz trudne warunki pogodowe na drodze. Nie ma tam dużych utrudnień w ruchu.



Zderzenie ciężarówek w miejscowości Strzygi (pow. brodnicki)

Dwa samochody ciężarowe zderzyły się w miejscowości Strzygi w powiecie brodnickim. Jak informują strażacy, jeden z pojazdów najechał na tył drugiego. Jeden z kierowców został wydobyty ze zgniecionej kabiny przy użyciu sprzętu hydraulicznego i przekazany zespołowi ratownictwa medycznego. Droga wojewódzka nr 560 w miejscowości Strzygi jest zablokowana.