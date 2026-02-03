Koniec śledztwa w sprawie wypadku w Świeciu. Kierowca wjechał do ogródka i śmiertelnie potrącił kobietę

2026-02-03, 12:40 Tatiana Adonis/Redakcja

Kierowca Uderzył w ogrodzenie, po czym wjechał w foliowy tunel, pod którym przebywała 52-letnia mieszkanka Świecia/ Fot. KPP w Świeciu

Mężczyzna, który po pijanemu wjechał na posesję i śmiertelnie potrącił przebywającą na terenie swojej działki 52-latkę zasiądzie na ławie oskarżonych. Prokuratura skierowała do sądu akt oskarżenia.

Do zdarzenia doszło w listopadzie 2025 roku na terenie ogródków działkowych na ul. Polskiego Czerwonego Krzyża przy skrzyżowaniu z Mostową w Świeciu. Jadący samochodem dostawczym 45-latek nie dostosował prędkości do panujących warunków zjechał z drogi i wjechał na posesję, uderzając w foliowy tunel, w którym przebywała Beata K.



- Mężczyzna był pijany - mówi Janusz Borucki, prokurator rejonowy w Świeciu.



Kobieta zginęła na miejscu. Grzegorz A. usłyszał trzy zarzuty m.in. spowodowania wypadku ze skutkiem śmiertelnym w stanie nietrzeźwości i jazdy pod wpływem alkoholu.



Mężczyźnie grozi do 20 lat więzienia.