Wypadek na A1 pod Toruniem. W Nowej Wsi zderzyły się dwie ciężarówki [zdjęcia]
Do zdarzenia doszło w sobotę (7.02.) po godz. 9.36 na autostradzie w kierunku Gdańska. Jedna osoba została poszkodowana.
Ruch na A1 odbywa się bez utrudnień.
