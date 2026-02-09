Gigantyczny korek w Bydgoszczy. Sznur aut na dojeździe do Mostu Fordońskiego [wideo]

2026-02-09, 16:30  Tatiana Adonis/Redakcja
W Strzyżawie zderzyły się dwa auta, a potem doszło do kolizji trzech kolejnych. Wprowadzono ruch wahadłowy. Tworzyły się ogromne korki na trasach prowadzących do mostu na Wiśle w Fordonie.

Do kolizji dwóch samochodów osobowych doszło 9 lutego ok. godz. 15.30 w Strzyżawie, na skrzyżowaniu DK 80 i DW 551, na pasie w stronę Torunia. Chwilę później w tej samej okolicy zderzyły się trzy osobówki.
Ok. godz. 16. strażacy informowali nas, że ruch odbywa się wahadłowo. Korki tworzyły się na ul. Fordońskiej w Bydgoszczy i na DK 80 od strony Torunia. Po godz. 17 sytuacja zaczęła wracać do normy.
Policjanci interweniowali w przypadku jednego z tych zdarzeń. Ukarali mandatem 55-latkę, jadącą Fiatem Tipo. Nie zachowała ostrożności i uderzyła w tył Mercedesa, stojącego przed nią, a jego kierowca wpadł na Skodę.

Korki tworzą się na ul. Fordońskiej/ Fot. ITS Bydgoszcz

