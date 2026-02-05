Alerty o gołoledzi przedłużone do piątku do godz. 11:00. Jak długo zima z nami zostanie?

2026-02-05, 15:43  Radosław Jagieła/Monika Kaczyńska/Redakcja
Zima może z nami zostać nawet do końca lutego/fot. Magdalena Gill/Archiwum

IMGW oraz centra zarządzania kryzysowego ostrzegają przed marznącymi opadami powodującymi gołoledź. Alerty drugiego stopnia dla całego regionu zostały przedłużone do piątku (6 lutego) do godz. 11:00. Jak długo jeszcze zostanie z nami zima?

Klimatolog Rafał Maszewski powiedział w rozmowie z PR PiK, że nie widać końca zimowej aury, z którą obecnie się zmagamy. - Dłuższego ocieplenia również nie widać - mówi i dodaje, że obecna sytuacja, a więc zima z niewielkimi i krótkotrwałymi odwilżami, jest normą. - Dodatkowym utrudnieniem jest deszcz lodowy - oznajmia klimatolog.

Zdaniem Rafała Maszewskiego, jeszcze do soboty będziemy na pograniczu odwilży. - W wielu miejscach będzie niebezpiecznie, ta śliskość będzie się jeszcze utrzymywać - mówi. - Poza tym, znów zbliżamy się do większego ochłodzenia. Od niedzieli będzie mróz, ale jak długo - trudno powiedzieć. Zapewne będzie to kilka dni, później nastąpi krótkotrwałe ocieplenie - dodaje klimatolog. Taka zmienna pogoda może się utrzymywać do końca lutego.

Bydgoszczanie oceniają warunki pogodowe
Zapytaliśmy Bydgoszczan, jak oceniają obecne warunki pogodowe. - Nie jest źle, nie ma marznącej mżawki - usłyszał nasz reporter Radosław Jagieła. - Przez śnieg nie jest aż tak ślisko, ale dalej trzeba bardzo uważać; jest bardzo dobrze, jest zima i tak powinno być - dodali mieszkańcy Bydgoszczy.

W kilku poprzednich dniach na chodnikach często pojawiał się lód, co skutkowało między innymi zwiększonym ruchem na oddziałach ortopedycznych. Dzisiaj w bydgoskich szpitalach sytuacja jest stabilna.

Mówią mieszkańcy Bydgoszczy

Mówi klimatolog Rafał Maszewski

