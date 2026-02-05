Awarie wodociągowe w Inowrocławiu, Brześciu Kujawskim i Bydgoszczy. Trwa usuwanie usterek

2026-02-05, 10:39 Redakcja

Awaria wodociągowa w Inowrocławiu/fot. Marcin Glapiak

W Inowrocławiu instalacja przegrała z mrozem przy ul. Kusocińskiego na osiedlu Rąbin. Odcięte od wody zostało między innymi przedszkole Słoneczko. To już kolejna awaria w tym mieście.

Dodajmy, że obecnie pracownicy inowrocławskich wodociągów przystępują także do usunięcia awarii przy ul. Mikorzyńskiej w Mątwach. Prace naprawcze mają się zakończyć o godz. 12:00.



Inowrocławskie Wodociągi zwracają uwagę na jeszcze jeden problem. Są zgłoszenia o braku wody w wielu lokalach wielorodzinnych – szczególnie na wyższych piętrach.



„Po weryfikacji okazuje się, że przyczyną jest zamarznięcie wewnętrznych instalacji wodociągowych, które przebiegają przez niezamieszkałe mieszkania lub nieogrzewane korytarze. W takich sytuacjach niestety nie jesteśmy w stanie udzielić Państwu pomocy, ponieważ nie mamy dostępu do zamkniętych i niezamieszkałych lokali.

Apelujemy więc bardzo serdecznie: prosimy o zabezpieczenie przed mrozem wszystkich części budynku, które są w Państwa gestii – mieszkań, korytarzy, piwnic, strychów itp. Wystarczy zostawić uchylone okna w nieużywanych pomieszczeniach, zabezpieczyć instalację (np. taśmą grzewczą, wełną mineralną) lub po prostu utrzymywać minimalną temperaturę powyżej zera. Tylko wspólne działanie pozwoli nam uniknąć podobnych problemów w przyszłości" – czytamy w komunikacie Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Inowrocławiu.



Do awarii doszło także w Brześciu Kujawskim, na ulicy Kolejowej. Bez wody są mieszkańcy części Brześcia i kilku okolicznych miejscowości: Guźlina, Kątów, Pikutkowa, Sokołowa-Parceli, Starobrzeskiej Kolonii i Starego Brześcia. Trwa naprawa sieci. Według przewidywań wody nie będzie do godz. 16:00.



W Bydgoszczy przerwy w dostawie wody mogą się zdarzyć w budynkach ulicy Ogrody. MWiK podaje, że utrudnienia mogą potrwać do godz. 15:00.