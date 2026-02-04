Jest przyczyna awarii wodociągu w Nowem. To nie mróz był winien

2026-02-04, 20:58 Marcin Kupczyk/Redakcja

Awaria wodociągu w Nowem została zażegnana. Znamy przyczynę/fot. Facebook/Urząd Gminy Nowe

Koniec awarii wodociągu w Nowem w powiecie świeckim. Walka o przywrócenie dostaw wody trwała trzy dni.

Urząd Gminy Nowe poinformował w środę (4 lutego) przed godz. 20:00 w swoich mediach społecznościowych, że zakończono prace naprawcze przy ul. Bydgoskiej. Wodociąg został uruchomiony oraz przywrócono ruch pojazdów.



Burmistrz Nowego Czesław Woliński informuje o przyczynie awarii. Co ciekawe, nie chodzi o mróz. - Na jednym złączu zardzewiały i pękły śruby łączące kołnierz z rurą główną - mówi.



Włodarz miejscowości powiedział również, że woda płynie już we wszystkich domach.