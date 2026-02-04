Lokalna Organizacja Turystyczna Metropolii Toruńskiej ma nową stronę internetową

2026-02-04, 19:38  Monika Kaczyńska/Redakcja
Lokalna Organizacja Turystyczna Metropolii Toruńskiej ma nową stronę internetową i zaprasza do dołączenia w jej szeregi/fot. Wikipedia

Lokalna Organizacja Turystyczna Metropolii Toruńskiej zachęca do dołączenia w jej szeregi i promowania się na nowej stronie internetowej. Stowarzyszenie chce łączyć samorządy, przedsiębiorców, instytucje i mieszkańców z terenu Metropolii Toruńskiej. Stawia również na rozwój turystyki.

O działaniach Lokalnej Organizacji Turystycznej Metropolii Toruńskiej i jego nowej stronie mówią prezes Lokalnej Organizacji Turystycznej Metropolii Toruńskiej Krystian Kubjaczyk i Joanna Nyckowska z działu promocji. - Staramy się, żeby rozbudować stowarzyszenie. Mamy coraz więcej członków, którzy wstępują do nas - mówi prezes. - Podmiotów działających w turystyce jest bardzo dużo. W naszym regionie mamy m.in. Ośrodek Chopinowski w Szafarni czy zamek w Golubiu-Dobrzyniu. Jest też dużo przestrzeni rekreacyjno-sportowej, ścieżek rowerowych - dodaje.

Jak ma wyglądać nowa strona internetowa stowarzyszenia? - W zamyśle mamy dwie strony internetowe - jedna to jest rzeczywiście taka bardzo informacyjna, lotmt.pl, na której każdy chętny, który chciałby wejść w struktury naszej organizacji może pobrać, przeczytać wszystkie niezbędne informacje, zgłoszenia, deklaracje - mówi Krystian Kubjaczyk. - Drugą stroną, która służy już turystom indywidualnym jest visittorun.pl. Tam pojawiają się informacje turystyczne - dodaje prezes Lokalnej Organizacji Turystycznej Metropolii Toruńskiej. Poinformował również, że planowane jest wprowadzenie pakietów turystycznych, które obejmowałyby nie tylko Toruń, ale i cały obszar metropolii.

Nową stronę internetową Lokalnej Organizacji Turystycznej Metropolii Toruńskiej można odwiedzić TUTAJ. A po więcej zapraszamy do relacji Moniki Kaczyński poniżej.

Relacja Moniki Kaczyńskiej

