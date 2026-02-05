Ferie w Baju Pomorskim w Toruniu. Można stworzyć teatralne lalki, kukły i pacynki

2026-02-05, 19:31 Monika Kaczyńska/Redakcja

Warsztaty podczas ferii zimowych w Baju Pomorskim w Toruniu/fot. Monika Kaczyńska

Jak zamienić skarpetę w smoka? Można się tego dowiedzieć podczas ferii w Baju Pomorskim w Toruniu.

W celu wykonania lalki, kukły lub pacynki wystarczy użyć przedmiotów codziennego użytku. - Budujemy z różnych elementów i w ten sposób skarpeta zamienia nam się smoka - mówi Jarosław Kamiński z Baja Pomorskiego. Mężczyzna przekonuje, że lalki można wykonać chociażby z piłeczek, kolorowego filcu, drucików, piórek czy pisaków. Ograniczeniem jest tylko i wyłącznie ludzka fantazja.



Uczestnicy feryjnych warsztatów mówią, że podczas robótek ręcznych uruchamia się ich wyobraźnia. - Jestem w szoku, że kreatywność się tak pobudza na tych warsztatach, nie myślałam też, że jest to takie łatwe, żeby swojego własnego smoka stworzyć - mówi jedna z nich.