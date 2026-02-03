Po dobie poszukiwań specjaliści znaleźli miejsce awarii w Nowem. W ponad 100 domach nie ma wody [aktualizacja]

2026-02-03, 12:00  Dorota Witt/Monika Siwak
Służby zlokalizowały już miejsce awarii wodociągowej w Nowem/ Fot. Monika Siwak

Służby zlokalizowały już miejsce awarii wodociągowej w Nowem/ Fot. Monika Siwak

Zalane piwnice, lodowiska na podwórkach i brak wody w ponad 100 domach - to skutki pęknięcia rury z wodą w Nowem. Do awarii doszło 2 lutego na drodze krajowej 91. Trasa nad morze jest przejezdna wahadłowo

O godz. 7.30 (3 lutego) odbyło się spotkanie sztabu kryzysowego w Nowem (powiat świecki). To w związku z awarią wodociągową. Bieżącej wody od godzin porannych 2 lutego nie mają mieszkańcy ponad 100 mieszkań na osiedlu Nowy Świat, na części ulicy Bydgoskiej oraz na ulicach 9 maja i Owocowej.

- Awaria wystąpiła w bardzo trudnym miejscu, prawdopodobnie w samym środku pod drogą krajową nr 91 - mówił nam Czesław Woliński, burmistrz Nowego. - Nasze służby od rana będą nasłuchiwać, dalej szukać i na raniutko zwołałem sztab kryzysowy - zapowiadał w dniu awarii.

Od rana we wtorek, 3 lutego jej wykryciem zajęli się specjaliści z Warszawy. Przyjechali ze sprzętem do precyzyjnego zlokalizowania wycieku. Udało im się znaleźć miejsce usterki i można było rozpocząć prace.

W dniu awarii podstawiono beczkowóz. Do godz. 21. był do dyspozycji w garażu strażackiej remizy. Od godz. 8 we wtorek, 3 lutego znów można tam przychodzić po wodę. Gminni pracownicy rozwożą też 5-litrowe baniaki do domów, w których krany są suche, a ich mieszkańcy nie są w stanie sami pójść po wodę.

Mówi Czesław Woliński

Relacja Moniki Siwak

Służby zlokalizowały już miejsce awarii wodociągowej w Nowem/ Wideo Monika Siwak

Świecie nad Wisłą
Służby zlokalizowały już miejsce awarii wodociągowej w Nowem/ Fot. Monika Siwak

Region

Koniec śledztwa w sprawie wypadku w Świeciu. Kierowca wjechał do ogródka i śmiertelnie potrącił kobietę

Koniec śledztwa w sprawie wypadku w Świeciu. Kierowca wjechał do ogródka i śmiertelnie potrącił kobietę

2026-02-03, 12:40
Duże zmiany w parku rozrywki w bydgoskim Myślęcinku. Wiosną ma działać po nowemu

Duże zmiany w parku rozrywki w bydgoskim Myślęcinku. Wiosną ma działać po nowemu

2026-02-03, 12:00
Wędrował z Grudziądza do Świecia... ekspresówką. Kobieta poszła w jego ślady i na S5 łapała stopa

Wędrował z Grudziądza do Świecia... ekspresówką. Kobieta poszła w jego ślady i na S5 łapała stopa

2026-02-03, 11:00
Apel inowrocławskich wodociągów. Chodzi o zabezpieczenie instalacji i wodomierzy

Apel inowrocławskich wodociągów. Chodzi o zabezpieczenie instalacji i wodomierzy

2026-02-03, 10:20
Żaneta Walentyn i Michał Słobodzian w Kcyni. Spotkanie z twórcami audiodokumentu Tu się nie płacze

Żaneta Walentyn i Michał Słobodzian w Kcyni. Spotkanie z twórcami audiodokumentu „Tu się nie płacze”

2026-02-03, 09:50
Agnieszka Kłopotek: Pieniądze na drogę Via Pomerania muszą się znaleźć [Rozmowa Dnia]

Agnieszka Kłopotek: Pieniądze na drogę Via Pomerania muszą się znaleźć! [Rozmowa Dnia]

2026-02-03, 09:15
Pożar torowiska tramwajowego w centrum Bydgoszcz. Działa tam pogotowie gazowe [aktualizacja]

Pożar torowiska tramwajowego w centrum Bydgoszcz. Działa tam pogotowie gazowe [aktualizacja]

2026-02-03, 09:03
Straż pożarna zaprasza do siebie dzieci. Jednostki z regionu organizują spotkania w ferie [grafik]

Straż pożarna zaprasza do siebie dzieci. Jednostki z regionu organizują spotkania w ferie [grafik]

2026-02-03, 08:10
Kto odważył się stanąć przed mikrofonem We Włocławku trwają ferie z dubbingiem

Kto odważył się stanąć przed mikrofonem? We Włocławku trwają ferie z dubbingiem

2026-02-03, 07:40

Najczęściej czytane

Archiwum

luty 2026
Pon.
Wt.
Śr.
Czw.
Pt.
Sob.
Nd.
2627282930310102030405060708091011121314151617181920212223242526272801
Ważne: nasze strony wykorzystują pliki cookies.

Używamy informacji zapisanych za pomocą cookies i podobnych technologii m.in. w celach reklamowych i statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników. Mogą też stosować je współpracujący z nami reklamodawcy, firmy badawcze oraz dostawcy aplikacji multimedialnych. W programie służącym do obsługi internetu można zmienić ustawienia dotyczące cookies. Korzystanie z naszych serwisów internetowych bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia. Więcej informacji można znaleźć w naszej Polityce prywatności

Zamieszczone na stronach internetowych www.radiopik.pl materiały sygnowane skrótem „PAP” stanowią element Serwisów Informacyjnych PAP, będących bazą danych, których producentem i wydawcą jest Polska Agencja Prasowa S.A. z siedzibą w Warszawie. Chronione są one przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych. Powyższe materiały wykorzystywane są przez Polskie Radio Regionalną Rozgłośnię w Bydgoszczy „Polskie Radio Pomorza i Kujaw” S.A. na podstawie stosownej umowy licencyjnej. Jakiekolwiek wykorzystywanie przedmiotowych materiałów przez użytkowników Portalu, poza przewidzianymi przez przepisy prawa wyjątkami, w szczególności dozwolonym użytkiem osobistym, jest zabronione. PAP S.A. zastrzega, iż dalsze rozpowszechnianie materiałów, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt. b) ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, jest zabronione.

Rozumiem i wchodzę na stronę