Po dobie poszukiwań specjaliści znaleźli miejsce awarii w Nowem. W ponad 100 domach nie ma wody [aktualizacja]

2026-02-03, 12:00 Dorota Witt/Monika Siwak

Służby zlokalizowały już miejsce awarii wodociągowej w Nowem/ Fot. Monika Siwak

Zalane piwnice, lodowiska na podwórkach i brak wody w ponad 100 domach - to skutki pęknięcia rury z wodą w Nowem. Do awarii doszło 2 lutego na drodze krajowej 91. Trasa nad morze jest przejezdna wahadłowo

O godz. 7.30 (3 lutego) odbyło się spotkanie sztabu kryzysowego w Nowem (powiat świecki). To w związku z awarią wodociągową. Bieżącej wody od godzin porannych 2 lutego nie mają mieszkańcy ponad 100 mieszkań na osiedlu Nowy Świat, na części ulicy Bydgoskiej oraz na ulicach 9 maja i Owocowej.



- Awaria wystąpiła w bardzo trudnym miejscu, prawdopodobnie w samym środku pod drogą krajową nr 91 - mówił nam Czesław Woliński, burmistrz Nowego. - Nasze służby od rana będą nasłuchiwać, dalej szukać i na raniutko zwołałem sztab kryzysowy - zapowiadał w dniu awarii.



Od rana we wtorek, 3 lutego jej wykryciem zajęli się specjaliści z Warszawy. Przyjechali ze sprzętem do precyzyjnego zlokalizowania wycieku. Udało im się znaleźć miejsce usterki i można było rozpocząć prace.



W dniu awarii podstawiono beczkowóz. Do godz. 21. był do dyspozycji w garażu strażackiej remizy. Od godz. 8 we wtorek, 3 lutego znów można tam przychodzić po wodę. Gminni pracownicy rozwożą też 5-litrowe baniaki do domów, w których krany są suche, a ich mieszkańcy nie są w stanie sami pójść po wodę.