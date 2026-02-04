Celowo potrącił autem małżeństwo, by pozbawić ich życia. Jest akt oskarżenia

2026-02-04, 16:20 Redakcja

Paweł W. oskarżony m.in. o celowe usiłowanie zabójstwa. Grozi mu minimum 15 lat więzienia/fot. Pixabay

Do Sądu Okręgowego w Toruniu trafił akt oskarżenia przeciwko Pawłowi W., który, według prokuratury, po awanturze w klubie Interpadel celowo wjechał samochodem w małżeństwo, usiłując pozbawić ich życia. Mężczyzna był nietrzeźwy. Grozi mu co najmniej 15 lat więzienia.

Prokuratura Rejonowa Toruń–Wschód skierowała do Sądu Okręgowego w Toruniu akt oskarżenia przeciwko Pawłowi W., oskarżonemu m.in. o usiłowanie zabójstwa Filipa i Marty Sz., kierowanie pojazdem w stanie nietrzeźwości oraz zniszczenie mienia.



Do zdarzenia doszło 24 maja 2025 r. podczas imprezy w klubie sportowym Interpadel w Toruniu. W nocy, ok. godz. 3:00 między oskarżonym a jednym z pokrzywdzonych wywiązała się awantura, która przerodziła się w bójkę. Paweł W., będąc pod wpływem alkoholu, zniszczył wyposażenie klubu, a następnie wsiadł do samochodu. Mimo prób powstrzymania go przez świadków, gwałtownie ruszył pojazdem i potrącił małżonków Sz., przygniatając ich do ściany budynku, po czym uciekł z miejsca zdarzenia.



Niedługo później sam zadzwonił na numer alarmowy 112. Uznał, że został napadnięty i uciekł z miejsca, bo był atakowany. Policjanci, którzy przyjechali do Pawła W. zatrzymali go, widząc, w jakim stanie jest samochód. Podejrzewali, że może być nietrzeźwi. Badanie krwi wykazało u niego 1,91 i 1,69 promila alkoholu. Podejrzany nie przyznał się do usiłowania zabójstwa, lecz potwierdził spowodowanie obrażeń, jazdę po alkoholu i zniszczenie mienia w klubie. Był poczytalny.



Za zarzucane czyny Pawłowi W. grozi kara co najmniej 15 lat pozbawienia wolności.