Sprawca podpaleń pod Brodnicą usłyszał zarzuty. Grozi mu do 5 lat pozbawienia wolności

2026-02-04, 09:10  Redakcja
Policjanci przedstawili 48-letniemu mieszkańcowi Tucholi zarzuty dotyczące uszkodzenia mienia. / Fot. Materiały policjji

Policjanci przedstawili 48-letniemu mieszkańcowi Tucholi zarzuty dotyczące uszkodzenia mienia. / Fot. Materiały policjji

W ostatnim czasie nad jeziorem Głęboczek doszło do dwóch podpaleń. Spłonęły tuje rosnące wzdłuż promenady.

Do zniszczenia roślin nad jeziorem doszło 24 grudnia 2025 roku oraz 1 stycznia 2026 roku. Sprawca, pod osłoną nocy, celowo zaprószył ogień i spalił pięć tuj znajdujących się wzdłuż promenady.

W środę (4.02.) policjanci przedstawili 48-letniemu mieszkańcowi Tucholi zarzuty dotyczące uszkodzenia mienia. Grozi mu do 5 lat pozbawienia wolności.

Brodnica

Region

Pożar w kamienicy przy ulicy Królewieckiej we Włocławku

Pożar w kamienicy przy ulicy Królewieckiej we Włocławku

2026-02-04, 11:55
Nie żyje mężczyzna poszkodowany w pożarze hotelu w Bydgoszczy. W szpitalu pozostają trzy osoby

Nie żyje mężczyzna poszkodowany w pożarze hotelu w Bydgoszczy. W szpitalu pozostają trzy osoby

2026-02-04, 11:02
Wystawiali recepty za łapówki. Troje lekarzy zatrzymanych m.in. w naszym regionie

Wystawiali recepty za łapówki. Troje lekarzy zatrzymanych m.in. w naszym regionie

2026-02-04, 09:58
Insp. Jakub Gorczyński w Rozmowie Dnia: Mamy coraz więcej trudnych interwencji w regionie

Insp. Jakub Gorczyński w „Rozmowie Dnia": Mamy coraz więcej trudnych interwencji w regionie

2026-02-04, 09:00
Straż pożarna zaprasza do siebie dzieci. Jednostki z regionu organizują spotkania w ferie [grafik]

Straż pożarna zaprasza do siebie dzieci. Jednostki z regionu organizują spotkania w ferie [grafik]

2026-02-04, 08:10
Awaria w Nowem. DK 91 zamknięta w obu kierunkach. Policja kieruje ruchem

Awaria w Nowem. DK 91 zamknięta w obu kierunkach. Policja kieruje ruchem

2026-02-04, 07:48
Pożar hotelu pracowniczego na ul. Racławickiej w Bydgoszczy. Ewakuowano ok. 100 osób [zdjęcia]

Pożar hotelu pracowniczego na ul. Racławickiej w Bydgoszczy. Ewakuowano ok. 100 osób [zdjęcia]

2026-02-03, 22:47
Przerwane zakupy w jednym z toruńskich dyskontów spożywczych. Auto wjechało w drzwi

Przerwane zakupy w jednym z toruńskich dyskontów spożywczych. Auto wjechało w drzwi

2026-02-03, 22:07
Toruń pozyskał 6 milionów złotych na rewitalizację zbiornika Kaszownik

Toruń pozyskał 6 milionów złotych na rewitalizację zbiornika Kaszownik

2026-02-03, 21:45

Najczęściej czytane

Archiwum

luty 2026
Pon.
Wt.
Śr.
Czw.
Pt.
Sob.
Nd.
2627282930310102030405060708091011121314151617181920212223242526272801
Ważne: nasze strony wykorzystują pliki cookies.

Używamy informacji zapisanych za pomocą cookies i podobnych technologii m.in. w celach reklamowych i statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników. Mogą też stosować je współpracujący z nami reklamodawcy, firmy badawcze oraz dostawcy aplikacji multimedialnych. W programie służącym do obsługi internetu można zmienić ustawienia dotyczące cookies. Korzystanie z naszych serwisów internetowych bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia. Więcej informacji można znaleźć w naszej Polityce prywatności

Zamieszczone na stronach internetowych www.radiopik.pl materiały sygnowane skrótem „PAP” stanowią element Serwisów Informacyjnych PAP, będących bazą danych, których producentem i wydawcą jest Polska Agencja Prasowa S.A. z siedzibą w Warszawie. Chronione są one przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych. Powyższe materiały wykorzystywane są przez Polskie Radio Regionalną Rozgłośnię w Bydgoszczy „Polskie Radio Pomorza i Kujaw” S.A. na podstawie stosownej umowy licencyjnej. Jakiekolwiek wykorzystywanie przedmiotowych materiałów przez użytkowników Portalu, poza przewidzianymi przez przepisy prawa wyjątkami, w szczególności dozwolonym użytkiem osobistym, jest zabronione. PAP S.A. zastrzega, iż dalsze rozpowszechnianie materiałów, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt. b) ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, jest zabronione.

Rozumiem i wchodzę na stronę