Sprawca podpaleń pod Brodnicą usłyszał zarzuty. Grozi mu do 5 lat pozbawienia wolności

Policjanci przedstawili 48-letniemu mieszkańcowi Tucholi zarzuty dotyczące uszkodzenia mienia. / Fot. Materiały policjji

W ostatnim czasie nad jeziorem Głęboczek doszło do dwóch podpaleń. Spłonęły tuje rosnące wzdłuż promenady.

Do zniszczenia roślin nad jeziorem doszło 24 grudnia 2025 roku oraz 1 stycznia 2026 roku. Sprawca, pod osłoną nocy, celowo zaprószył ogień i spalił pięć tuj znajdujących się wzdłuż promenady.



W środę (4.02.) policjanci przedstawili 48-letniemu mieszkańcowi Tucholi zarzuty dotyczące uszkodzenia mienia. Grozi mu do 5 lat pozbawienia wolności.