Policjanci pomogli 93-letniemu mężczyźnie. On odwdzięczył się im w nietypowy sposób [wideo]

2026-02-04, 12:36 Radosław Jagieła / Redakcja

Policjanci przynieśli drewno, rozpalili ogień i zadbali o to, aby w domu było ciepło i bezpiecznie. Na koniec otrzymali wyjątkowy prezent. / Fot. Materiały policji

To miała być rutynowa interwencja, ale szybko zamieniła się w poruszającą historię. Policjanci z Izbicy Kujawskiej w powiecie włocławskim, po sygnale z ośrodka zdrowia, pojechali do 93-letniego seniora, który wrócił ze szpitala.

Funkcjonariusze zastali wychłodzony dom i brak opału. Starszy mężczyzna, ze względu na wiek i stan zdrowia, nie był w stanie sam przynieść drewna, ani rozpalić w piecu. Funkcjonariusze zadbali o to, aby w domu było ciepło i bezpiecznie.



Na pożegnanie senior podziękował im w wyjątkowy sposób. Sięgnął po skrzypce i harmonijkę, a następnie zagrał dla funkcjonariuszy krótki recital.