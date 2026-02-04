Wystawiali recepty za łapówki. Troje lekarzy zatrzymanych m.in. w naszym regionie

2026-02-04, 09:58 PAP / Redakcja

Lekarze za łapówki wystawiali recepty na rzecz członków grupy przestępczej. / Fot. Ilustracyjne / Pixabay

Funkcjonariusze Centralnego Biura Śledczego Policji aresztowali ginekologa, internistę i psychiatrę. Dwóch z nich zostało zawieszonych w wykonywaniu zawodu.

Rzecznik CBŚP kom. Krzysztof Wrześniowski przekazał, że do zatrzymania lekarzy na terenie województwa kujawsko-pomorskiego i dolnośląskiego doszło w ramach śledztwa dotyczącego działalności zorganizowanej grupy przestępczej zajmującej się nielegalnym obrotem sfałszowanymi produktami leczniczymi.



Lekarze za łapówki wystawiali recepty na rzecz członków grupy przestępczej.



- Produkty lecznicze objęte receptami były następnie dystrybuowane poza legalną siecią aptek – zarówno w drodze sprzedaży bezpośredniej, jak i za pośrednictwem specjalnie utworzonej strony internetowej – wyjaśnił kom. Wrześniowski.



Śledczy wykazali, że w różnych okresach medycy wystawili od 135 do nawet 1241 recept na różnego rodzaju produkty lecznicze, w szczególności zawierające środki anaboliczne, HCG oraz modulatory hormonów i metabolizmu.



- Z tego tytułu uzyskali korzyści majątkowe odpowiadające wynagrodzeniom za fikcyjne lub nieuzasadnione medycznie wizyty lekarskie – w łącznych kwotach od kilkudziesięciu do ponad 300 tysięcy złotych – zaznaczył rzecznik CBŚP.



Prokurator przedstawił zatrzymanym zarzuty dotyczące udzielania pomocy w obrocie produktami leczniczymi bez wymaganego zezwolenia. Wobec wszystkich zatrzymanych zastosowano poręczenia majątkowe i dozór policji połączony m.in. z zakazem kontaktowania się ze współpodejrzanymi.