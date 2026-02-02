Są zalecenia strażaków po wycieku gazu w balonie sportowym w Bydgoszczy. Trzeba wydłużyć komin

2026-02-02, 16:00  Dorota Witt
Do wycieku gazu w obiekcie sportowym doszło 16 stycznia/ Fot. Archiwum

Do wycieku gazu w obiekcie sportowym doszło 16 stycznia/ Fot. Archiwum

Wszystkie usterki najpewniej uda się usunąć do 5 lutego, ale potem jeszcze obiekt musi przejść test - trzeba wykonać badanie szczelności systemu ogrzewania balonu.

Kolektor ogrzewający powierzchnię pod balonem sportowym przy ul. Piwnika Ponurego w Bydgoszczy został naprawiony. Ale to nie wszystko, trzeba jeszcze wydłużyć komin. Tak zalecił ekspert ze straży pożarnej po wycieku gazu, do jakiego doszło tam podczas treningu dzieci z jednej ze szkół podstawowych.

Najpewniej uda się to zrobić do 5 lutego, potem jeszcze trzeba będzie przeprowadzić badanie szczelności całego systemu ogrzewania balonu.

Dopiero gdy obiekt przejdzie ten test, wrócą tam dzieci.

Przypomnijmy: do awarii doszło 16 stycznia, kiedy w balonie trenowało 45 dzieci. Podczas zajęć uruchomił się czujnik gazu. Trenerzy wyprowadzili uczniów z obiektu. Czworo z nich trafiło na badania do szpitala. Od razu po nich wszyscy wyszli do domów.

