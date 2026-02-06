Czujniki czadu i dymu dla mieszkańców naszego regionu. Każda gmina dostanie ok. 100 urządzeń

2026-02-06, 16:19  Natasza Trzebuchowska/Redakcja
Dla mieszkańców naszego regionu będą rozdawane czujniki czadu oraz dymu/fot. Izabela Langner

Czujki tlenku węgla i dymu trafią do mieszkańców naszego regionu. Samorządowcy odebrali je z rąk strażaków i starosty bydgoskiego.

W pożarach w całym kraju ginie około 400 osób rocznie. Od 1 października w wyniku zatrucia tlenkiem węgla zmarło 58 osób. Krajem wstrząsnęła jednak tragedia z Chełmna. Tam czad zabił 30-letnią kobietę i troje jej dzieci.

Samorządy w naszym regionie postanowiły więc zadziałać. - Przygotowaliśmy czujki tlenku węgla i czujki dymu i poprosiliśmy samorządowców, by w ramach ustawy o ochronie ludności dokonali dystrybucji tych czujek do osób najbardziej potrzebujących - mówi starszy brygadier Rafał Marasz, zastępca Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej.

Na spotkaniu mł. bryg. Karol Smarz przedstawił prezentację, na której wyjaśnił, jak prawidłowo zamontować urządzenie, by działało. Z kolei starosta bydgoski Piotr Kozłowski poinformował, że każda z gmin otrzyma ok. 100 czujników czadu oraz dymu.

Relacja Nataszy Trzebuchowskiej

