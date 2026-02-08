Cenne ślady historii na dawnej pruskiej ujeżdżalni koni w Toruniu. Przetrwały choćby koniowiązy

2026-02-08, 18:30  Michał Zaręba/Redakcja
Budynek ma służyć strażakom ochotnikom z toruńskiego Podgórza/Fot. Adam Kowalkowski, Muzeum Okręgowe w Toruniu/Muzeum Twierdzy Toruń

Budynek ma służyć strażakom ochotnikom z toruńskiego Podgórza/Fot. Adam Kowalkowski, Muzeum Okręgowe w Toruniu/Muzeum Twierdzy Toruń

Budynek ma służyć strażakom ochotnikom z toruńskiego Podgórza, ale po remoncie. Warto zachować ślady minionych czasów - uważa Adam Kowalkowski z Muzeum Twierdzy Toruń.

- Przełom XIX i XX wieku, tutaj w Twierdzy Toruńskiej, naznaczony był obecnością wojska i obiektów dla zwierząt pociągowych. Wewnątrz konie były ćwiczone, ale też, żeby się nie rozbiegły po tym wielkim placu, były odpowiednio mocowane. Zachowały się specjalne metalowe obręcze, tak zwane koniowiązy, czyli miejsca parkingowe dla koni. Po II wojnie światowej wojsko cały czas administrowało tym budynkiem. Właśnie z tych czasów zachowało się bardzo dużo napisów na ścianie wykonanych przez wartowników. Te pamiątki też warto zachować, kiedy obiekt będzie przywracany do pierwotnego wyglądu - mówi Adam Kowalkowski.
 
Do tego tematu wrócimy w poniedziałek, 9 lutego w audycji „Popołudnie z Reportażem”.
 

Mówi Adam Kowalkowski

Budynek ma służyć strażakom ochotnikom z toruńskiego Podgórza/Fot. Adam Kowalkowski, Muzeum Okręgowe w Toruniu/Muzeum Twierdzy Toruń Budynek ma służyć strażakom ochotnikom z toruńskiego Podgórza/Fot. Adam Kowalkowski, Muzeum Okręgowe w Toruniu/Muzeum Twierdzy Toruń Budynek ma służyć strażakom ochotnikom z toruńskiego Podgórza/Fot. Adam Kowalkowski, Muzeum Okręgowe w Toruniu/Muzeum Twierdzy Toruń Budynek ma służyć strażakom ochotnikom z toruńskiego Podgórza/Fot. Adam Kowalkowski, Muzeum Okręgowe w Toruniu/Muzeum Twierdzy Toruń

Region

W toruńskim Młynie Wiedzy można dotykać, próbować, sprawdzać naukowe teorie. To propozycja na ferie

W toruńskim Młynie Wiedzy można dotykać, próbować, sprawdzać naukowe teorie. To propozycja na ferie!

2026-02-08, 20:00
Dwie kobiety zostały zaatakowane na Błoniu w Bydgoszczy. Są zarzuty dla 31-latka

Dwie kobiety zostały zaatakowane na Błoniu w Bydgoszczy. Są zarzuty dla 31-latka

2026-02-08, 16:58
W poszukiwaniu przyszłych medalistów wybraliśmy się na lodowisko. Łyżwy dają wolność [zdjęcia, wideo]

W poszukiwaniu przyszłych medalistów wybraliśmy się na lodowisko. „Łyżwy dają wolność” [zdjęcia, wideo]

2026-02-08, 16:00
Prawie 140 osób wystartowało w ostatnim biegu na orientację w tym sezonie. Las był ich [zdjęcia]

Prawie 140 osób wystartowało w ostatnim biegu na orientację w tym sezonie. Las był ich! [zdjęcia]

2026-02-08, 14:30
Wypadek na DK 10 pod Toruniem. Zderzyły się cztery auta - aktualizacja [zdjęcia]

Wypadek na DK 10 pod Toruniem. Zderzyły się cztery auta - aktualizacja [zdjęcia]

2026-02-08, 13:09
Bydgoszczanka przyszła po pomoc do remizy. Strażacy użyli szlifierki, żeby uwolnić jej palec [zdjęcia, wideo]

Bydgoszczanka przyszła po pomoc do remizy. Strażacy użyli szlifierki, żeby uwolnić jej palec [zdjęcia, wideo]

2026-02-08, 12:50
Suczka od tygodnia żyje na zamarzniętej Wiśle. Trwa akcja ratowania spłoszonego zwierzęcia

Suczka od tygodnia żyje na zamarzniętej Wiśle. Trwa akcja ratowania spłoszonego zwierzęcia

2026-02-08, 11:40
Bliźniaczki Aurelia i Władysława skończyły 100 lat Dostały medale za walkę o prawa człowieka

Bliźniaczki Aurelia i Władysława skończyły 100 lat! Dostały medale za walkę o prawa człowieka

2026-02-08, 11:00
Kto chce prowadzić kawiarnię przy ul. Gdańskiej 5 Zostały ostatnie dni na zgłoszenia

Kto chce prowadzić kawiarnię przy ul. Gdańskiej 5? Zostały ostatnie dni na zgłoszenia

2026-02-08, 09:35

Najczęściej czytane

Archiwum

luty 2026
Pon.
Wt.
Śr.
Czw.
Pt.
Sob.
Nd.
2627282930310102030405060708091011121314151617181920212223242526272801
Ważne: nasze strony wykorzystują pliki cookies.

Używamy informacji zapisanych za pomocą cookies i podobnych technologii m.in. w celach reklamowych i statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników. Mogą też stosować je współpracujący z nami reklamodawcy, firmy badawcze oraz dostawcy aplikacji multimedialnych. W programie służącym do obsługi internetu można zmienić ustawienia dotyczące cookies. Korzystanie z naszych serwisów internetowych bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia. Więcej informacji można znaleźć w naszej Polityce prywatności

Zamieszczone na stronach internetowych www.radiopik.pl materiały sygnowane skrótem „PAP” stanowią element Serwisów Informacyjnych PAP, będących bazą danych, których producentem i wydawcą jest Polska Agencja Prasowa S.A. z siedzibą w Warszawie. Chronione są one przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych. Powyższe materiały wykorzystywane są przez Polskie Radio Regionalną Rozgłośnię w Bydgoszczy „Polskie Radio Pomorza i Kujaw” S.A. na podstawie stosownej umowy licencyjnej. Jakiekolwiek wykorzystywanie przedmiotowych materiałów przez użytkowników Portalu, poza przewidzianymi przez przepisy prawa wyjątkami, w szczególności dozwolonym użytkiem osobistym, jest zabronione. PAP S.A. zastrzega, iż dalsze rozpowszechnianie materiałów, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt. b) ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, jest zabronione.

Rozumiem i wchodzę na stronę