Mieszkańcy martwią się o los zabytkowego mostu. „Nikt nie powinien się tam znajdować"

2026-02-09, 20:30  Robert Duliński/Redakcja
Został wybudowany w 1893 roku i do dziś łączy Kaszczorek ze Złotorią, stanowiąc przeprawę pieszo-rowerową przez Drwęcę. Niestety, z powodu uszkodzenia drewnianej konstrukcji most został zamknięty w 2024 roku.

Teraz, kiedy zabezpieczono środki na jego remont, pojawił się problem. Mieszkańcy obawiają się, że konstrukcja zabytkowego mostu, może zostać uszkodzona przez kry lodowe, których na Drwęcy jest coraz więcej.

- Obawa, która się zrodziła, dotyczy naporu kry, która w tej chwili na rzece Drwęcy jest. Dzisiaj ponownie sprawdzimy, jak wygląda stan zabezpieczeń. Z uwagi na ten stan, obiekt wyłączyliśmy dla bezpieczeństwa z użytkowania i każdy powinien mieć to na względzie. Na tym obiekcie nikt nie powinien się znajdować - przestrzega Agnieszka Kobus-Pęńsko, rzeczniczka prasowa Miejskiego Zarządu Dróg w Toruniu.

Więcej w relacji Roberta Dulińskiego - poniżej.

Relacja Roberta Dulińskiego

