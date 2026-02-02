Uczelnia zaczyna poszukiwania rzeźb Stanisława Horno-Popławskiego. Zniknęły z botanika UKW

2026-02-02, 07:55 Redakcja

Stanisław Horno-Popławski w czasie pracy nad rzeźbą z bydgoskiego botanika/fot. zasoby UKW

W Ogrodzie Botanicznym UKW jeszcze na początku lat 80. można było oglądać bogatą kolekcję dzieł polskiego rzeźbiarza, ale w pewnym momencie po prostu zaginęła. Teraz włączamy się w poszukiwania jego dzieł - zawiadamia uniwersytet.

Stanisław Horno-Popławski był rzeźbiarzem, malarzem, pedagogiem, tworzącym w zeszłym stuleciu. Historia jego twórczości była silnie związana z Ogrodem Botanicznym UKW. Zanim Botanik przeszedł pod opiekę UKW, miał charakter m.in. ogólnodostępnego parku miejskiego, w latach 1977 – 1999. Artysta zamieszkał w domku nad stawem w 1978 roku i stworzył tu swoją pracownię, gdzie tworzył przez 4 lata.



Owocem jego twórczości była m.in. kolekcja 14 rzeźb, stanowiących fragment „Potoku Kamiennego”: Partyzant, Wspomnienie z Bagrati, Morena, Kopernik, Tadeusz Breyer, Tehura, Gruzinka, Oczekiwanie, Szota Rustaweli, Kolchida, Żal, Pogodna, Beethoven i Hair. Artysta opuścił swoją pracownię w 1982 roku, pozostawiając swoje dzieła w parku. Nie wiadomo, w jakich okolicznościach zaginęły, ale z pewnością miało to miejsce w latach 1983 – 1998. Z całego cyklu pozostała tylko jedna rzeźba.



Stanisław Horno-Popławski zmarł w 1997 roku, ale pamięć o nim nie zaginęła. Bydgoskie Centrum Sztuki, noszące imię artysty, rozpoczęło teraz poszukiwania jego zaginionych śladów twórczości – nie tylko rzeźb z Botanika, ale też obrazów, rysunków, listów. Nasz Ogród będzie niedługo świętował 100-lecie swojego istnienia i jest to też dobra okazja, aby włączyć się w poszukiwania dzieł Horno-Popławskiego.



„Jeśli macie Państwo informacje o historii zaginionych rzeźb lub nawet ich fotografie, to prosimy o zgłaszanie się do Ogrodu Botanicznego UKW. Nie są to jedyne rzeźby, które w zaginęły w nieznanych okolicznościach – poszukujemy również cyklu „Czterech pór roku” Bronisława Kłobuckiego, których reprodukcję znajdują się w Ogrodzie.



źr. ukw.edu.pl