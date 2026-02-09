Unisław stanie się miastem? Mieszkańcy już głosują, a za tydzień pierwsze konsultacje społeczne

2026-02-09, 17:52 Maciej Wilkowski/Redakcja

Czy Unisław z gminy stanie się miastem?/fot. Zdzisław Drążkowski/Archiwum

Mieszkańcy gminy Unisław mogą już oddać swój głos, czy chcieliby nadania praw miejskich swojej miejscowości. Z kolei za tydzień (16 lutego) rozpoczną się spotkania konsultacyjne w tej sprawie.

Czy Unisław powinien zostać miastem? - Spełniamy wszystkie kryteria, aby takie prawa otrzymać - mówi na filmiku w mediach społecznościowych wójt Jakub Danielewicz. - Chcemy, aby rada gminy podjęła uchwałę i zwróciła się z wnioskiem, aby Unisław uzyskał prawa miejskie. O tym, czy mamy aplikować zdecydują mieszkańcy w konsultacjach - dodaje.



- Mieszkańcy mogą już głosować. Czas do drugiego marca - mówi Katarzyna Skomra-Szramkowska, kierowniczka referatu ds. budownictwa, lokali i gospodarki gruntami. - Każdy pełnoletni mieszkaniec gminy, zameldowany na czas stały lub określony będzie mógł wziąć udział w konsultacjach. Będzie można przyjść do urzędu gminy i oddać swój głos w ankiecie. Ponadto w sołectwach zostaną przeprowadzone spotkania z mieszkańcami, podczas których każdy z mieszkańców będzie mógł oddać swój głos - dodaje.



Takich spotkań będzie dziesięć. Rozpoczną się za tydzień (16 lutego) w Kokocku, a zakończą 27 lutego w Brukach Unisławskich.